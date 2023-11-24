100 лет со дня рождения Николая Громова

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Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения одного видных учёных, работавших в Государственном университете управления, Николая Николаевича Громова – доктора экономических наук, профессора, создателя и заведующего первой в нашей стране кафедры управления на транспорте.

Николай Громов родился 23 ноября 1923 года в семье врача-хирурга и преподавателя иностранных языков Московского государственного университета им. Ломоносова.

24 июня 1941 года Николай Громов вступил в ряды добровольцев, был направлен в Ленинградское артиллерийское училище и уже 3 июля того же года был назначен командиром орудия на Лужский оборонительный рубеж под Ленинградом. Служил в Красной армии до 1945 года. Участвовал в боях на Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Был дважды тяжело ранен. Награжден тремя орденами и многими медалями. Войну закончил начальником отдела контрразведки Латвийской ССР в звании капитана.

После войны поступил в Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе (МИЭИ). Здесь он окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию с 1 сентября 1953 года был принят на должность ассистента кафедры экономики и организации воздушного транспорта. Ею же он и руководил с 1961 по 1975 год. За это время успел стать профессором, был деканом, проректором МИЭИ.

Николай Николаевич Громов – крупный ученый в области теории и практики управления на транспорте, создатель первой в СССР и России кафедры управления на транспорте (08.06.1978) по подготовке инжеров-экономистов общетранспортного профиля в МИЭИ. В 1990 году был опубликован первый в стране общетранспортный учебник «Управление на транспорте», авторами которого являлись Н.Н. Громов и В.А. Персианов, и по которому училось не одно поколение студентов транспортных вузов по всей стране. Под руководством Николая Николаевича кафедра продуктивно развивалась Наряду с базовой специальностью «Управление транспортной организацией», были открыты такие направления подготовки как «Управление международными перевозками», «Управление интермодальными перевозками», что отражало потребности национальной экономики. Профессор Громов возглавлял кафедру до 2009 года.

Под руководством и при непосредственном участии Николая Громова совместно с профессором Персиановым и коллективом кафедры был разработан новый подход к управлению на транспорте, отличительными чертами которого стали: системный подход к решению проектно-плановых задач на транспорте; комплексный подход к решению организационно-управленческих задач на транспорте; общетранспортная направленность исследований, когда вопросы развития отдельных видов транспорта рассматриваются во взаимосвязи с состоянием других видов транспорта. Николай Николаевич много лет возглавлял секцию УМО «Менеджмент на транспорте», которая формировала подходы к подготовке специалистов данного профиля в стране. Созданная Громовым и Персиановым научная школа признана и востребована как в России, так и на всем постсоветском пространстве.

Деятельность Николая Громова отмечена многочисленными наградами и званиями: заслуженный деятель науки РСФСР, почетный работник высшего профессионально образования РФ, действительный член Академии транспорта РФ, действительный член Международной академии ремесел и предпринимательства, член Академического совета университета (ГУУ).

В Государственном университете управления до сих пор помнят и чтут профессора Громова, гордятся его научными достижениями.

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