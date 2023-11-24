Финансовые новости: У инвесторов появится возможность получить выплаты по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

НКО АО НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. Инвестору со своей стороны необходимо подать в этот депозитарий заявление, которое в том числе должно содержать отказ от претензий к эмитенту. Он может это сделать напрямую либо через российский депозитарий. Кроме того, держатель бумаги должен подтвердить свой дружественный статус и факт владения ценной бумагой на 6 сентября 2022 года и на дату ее погашения.

Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НКО АО НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев. Погашенные еврооблигации будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет Минфина Республики Беларусь, открытый в НКО АО НРД.

Фото на превью: Grisha Bruy / Shutterstock / Fotodom