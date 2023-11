Финансовые новости: Раскрытие информации профучастниками: новое указание Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России установил единые правила раскрытия информации для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая инвестиционных советников. Это повысит прозрачность их деятельности и усилит защиту прав клиентов.

Документ расширяет перечень информации, обязательной для публикации на сайте. Помимо контактных данных, сведений о руководстве и размере капитала, профучастники должны дополнительно сообщать о членах совета директоров или наблюдательного совета, указывать аккаунты в социальных сетях, информировать о способах направления жалоб. Кроме того, они обязаны размещать документы, определяющие порядок оказания услуг, а в случае изменений условий договора прикладывать еще и перечень внесенных изменений. Правила определяют и требования к подаче информации. Она не должна содержать недостоверные, неточные или вводящие в заблуждение сведения, а также не допускаются обещания или гарантии доходности инвестиций в финансовые инструменты. Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2024 года. Сейчас профучастники имеют право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Банк России планирует разрешить им делать это и в 2024 году. Фото на превью: ASDF MEDIA / Shutterstock / Fotodom

