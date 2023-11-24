Финансовые новости: Разъяснения: О порядке расчета ПСК с учетом принятых Федеральным законом № 359-ФЗ изменений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 24.11.2023

При изменении договора потребительского кредита (займа) по соглашению сторон ограничение ПСК применяется, если:

увеличена процентная ставка;

потребительский кредит (заём) стал относиться к другой категории;

заемщик уплатил платежи, указанные в пункте 3 части 4 статьи 6 Закона № 353‑ФЗ.

Если в связи с пролонгацией договора кредит (заём) стал относиться к другой категории, то к новой ПСК применяется ограничение, действующее для новой категории на момент изменения договора потребительского кредита (займа).