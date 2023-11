Финансовые новости: Разъяснения: О порядке расчета ПСК с учетом принятых Федеральным законом № 359-ФЗ изменений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обновлено: 24.11.2023

При изменении договора потребительского кредита (займа) по соглашению сторон ограничение ПСК применяется, если: увеличена процентная ставка;

потребительский кредит (заём) стал относиться к другой категории;

заемщик уплатил платежи, указанные в пункте 3 части 4 статьи 6 Закона № 353‑ФЗ. Если в связи с пролонгацией договора кредит (заём) стал относиться к другой категории, то к новой ПСК применяется ограничение, действующее для новой категории на момент изменения договора потребительского кредита (займа). Если же в связи с пролонгацией договора заемщик должен уплатить соответствующую комиссию, то кредитор будет обязан представить заемщику новую ПСК, к которой применяется ограничение, установленное частью 11 статьи 6 Закона № 353-ФЗ, поскольку указанная комиссия относится к платежам, указанным в пункте 3 части 4 статьи 6 Закона № 353‑ФЗ, вне зависимости от того, изменилась ли категория потребительского кредита (займа) или нет.

