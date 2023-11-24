Финансовые новости: Об отказе в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с пунктами 9.3 и 12.2.3 Правил листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления ПАО Московская Биржа “24” ноября 2023 года приняты следующие решения:
- Отказать в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01 Общества с ограниченной ответственностью “ЭБИС”, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00360-R-001P от 26.09.2019.
- Отказать в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П02 Общества с ограниченной ответственностью “ЭБИС”, идентификационный номер выпуска 4B02-02-00360-R-001P от 28.11.2019.
- Отказать в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П03 Общества с ограниченной ответственностью “ЭБИС”, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00360-R-001P от 28.07.2020.
- Отказать в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П04 Общества с ограниченной ответственностью “ЭБИС”, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00360-R-001P от 01.04.2021.
- Отказать в регистрации изменений в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П05 Общества с ограниченной ответственностью “ЭБИС”, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00360-R-001P от 19.11.2021.
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