Финансовые новости: Объем проектного финансирования застройщиков превысил 6,0 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Портфель кредитов застройщикам в III квартале 2023 года вырос на 11% (кварталом ранее — на 9%). На фоне высокого уровня продаж увеличился запуск новых проектов, который превысил как аналогичный показатель II квартала, так и объем жилья, введенного в эксплуатацию.

Высокие продажи обусловили рост поступлений на счета эскроу — почти 1,6 трлн рублей за квартал, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. В результате остаток средств на этих счетах превысил 5,4 трлн рублей, а уровень покрытия задолженности средствами на эскроу вырос до 86 с 81%, что обеспечивает достаточно низкую среднюю ставку по кредитам (5,6%). Однако сохранить этот уровень покрытия будет непросто из-за возможного охлаждения спроса в дальнейшем. Более подробная информация о динамике финансирования долевого строительства приведена в материале «О проектном финансировании строительства жилья в III квартале 2023 года». Фото на превью: Сергей Ермохин / ТАСС

