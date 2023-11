Финансовые новости: Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа совместно с сервисом “ИнвестИдеи” запустили конкурс для аналитиков “Опционы на миллионы”. Турнир продлится до 31 марта 2024 года, его цель – определить лучших аналитиков, оценив их идеи, и продемонстрировать преимущества опционов срочного рынка Московской биржи.

В конкурсе могут участвовать как физические лица (блогеры, частные трейдеры, авторы контента), так и юридические лица, чьей основной деятельностью является работа на финансовом рынке (банки, брокеры).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать инвестиционные идеи либо на премиальные и маржируемые опционы, либо на инструменты (акции, фьючерсы), которые являются базовыми активами опционов на Московской бирже. Все инвестиционные идеи должны быть реализуемы в торгах на срочном рынке биржи.

Победителями станут участники, показавшие наибольшую положительную доходность портфеля и сгенерировавшие за время проведения конкурса не менее 5 инвестиционных идей.

В рамках турнира “Опционы на миллионы” призы и награды получат победители в следующих номинациях:

лучшая доходность идей;

самый активный автор идей;

самая доходная идея;

лучшие идеи на валюту;

за вклад в развитие рынка опционов.

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать по ссылке: https://invest-idei.ru/contests-for-analysts/options-2024

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, 106 фьючерсных контрактов и 56 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



