Финансовые новости: Инвесторы открыли более 5,7 млн индивидуальных инвестиционных счетов

Интерес инвесторов к рынку акций в III квартале 2023 года способствовал открытию новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) прежде всего у брокеров. Общее число ИИС увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество ИИС и объем активов в доверительном управлении (ДУ) продолжали снижаться: клиенты уходили из массовых стандартных стратегий, ориентированных на облигации. Совокупный объем активов на ИИС за квартал вырос на 3%, до 519 млрд рублей. Средний размер счета практически не изменился и составил 210 тыс. рублей в ДУ и 82 тыс. рублей у брокеров. Доля российских акций в структуре активов выросла до максимального уровня с 2015 года и составила 35%, доля облигаций резидентов снизилась до 15%. Более подробно читайте в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в III квартале 2023 года». Фото на превью: Pavel Ignatov / Shutterstock / Fotodom

