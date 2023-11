У России появились послы образования и науки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минобрнауки России прошла первая торжественная церемония присвоения звания «Посол российского образования и науки». Церемонию провел заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Миссия послов — продвигать российское образование и науку на ведущих международных площадках. Послами могут стать государственные и общественные деятели, выпускники российских и советских вузов, которые добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности.

«Мы надеемся, что вы не разочаруетесь в своем выборе и будете последовательно продвигать повестку российского образования и науки. А наша задача, как Министерства, — продолжать развивать высшее образование так, чтобы вам было легче работать. Российское образование постоянно улучшается, чтобы соответствовать требованиям глобального рынка труда, становиться еще более привлекательным для граждан самых разных государств», — сказал Константин Могилевский.

Он также отметил, что по предварительным данным учиться в российские вузы из-за рубежа в этом году приехало более 355 тыс. человек. Программа «Послы российского образования и науки» позволит разнообразить механизмы поиска и привлечения талантливых иностранных студентов, молодых ученых и исследователей.

«Миссия России — готовить квалифицированные кадры, которые смогут, прежде всего, работать на экономику и развитие своих родных государств, оставаясь друзьями России и продвигая ее образование и науку, возводя гуманитарные мосты между странами», — подытожил заместитель Министра.

Напомним, соглашение о Консорциуме вузов и научных организаций по реализации программы «Послы российского образования и науки» было подписано в Минобрнауки России в феврале этого года. В консорциум вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; Московский государственный институт международных отношений; Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого; Томский государственный университет; НИЦ «Курчатовский институт»; Российский университет дружбы народов. Готовность присоединиться к проекту выразили еще 50 российских вузов.

