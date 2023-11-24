Улучшенная модель вагонов поступит в метро Москвы в 2024 году — Собянин

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице приступили к сборке улучшенной модели вагонов «Москва-2020». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Планируется, что новые поезда начнут курсировать в метро уже в 2024 году. Все обновленные составы пройдут обкатку и тщательную проверку на территории завода и в метро более чем по 100 параметрам.

«В улучшенной “Москве-2020” обновили дизайн, в нем сделан акцент на натуральные материалы», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

При этом специалисты сохранили ключевые преимущества предыдущих поездов, включая широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобную навигацию и многое другое.

В ближайшие два года в московском метро появится более 500 новых вагонов.

От «Еж» до «Москвы-2020»: история обновления вагонов московского метро