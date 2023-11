Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Раменки появятся три здания для занятий спортом и футбольное поле в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«С начала года город предоставил почти 2,7 гектара земли для возведения спортивных объектов общей площадью около 30 тысяч квадратных метров на западе столицы. Так, в Раменках появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также инфраструктура для футбольной школы. Договоры аренды трех участков заключены на пять лет, в течение которых объекты должны построить и ввести в эксплуатацию», — рассказал Максим Гаман.

Почти 0,3 гектара земли выделили застройщику на улице Раменки для возведения четырехэтажного спорткомплекса площадью свыше шести тысяч квадратных метров. Там разместят бассейн, зал для игровых видов спорта, единоборств и другие помещения.

На Минской улице инвестору предоставили два участка общей площадью около 2,4 гектара. На них планируется построить инфраструктуру для занятий по футболу: поле, двухэтажный спортивный центр с залами для борьбы и подвижных игр. Кроме того, появится комплекс, в котором разместят универсальный зал для мини-футбола, классы для занятий, столовую, буфет и актовый зал. Площадь объектов составит 23,8 тысячи квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти 20 гектаров земли выделили с начала года под строительство спорткомплексов в рамках масштабных инвестпроектов. Объекты появятся на севере, северо-западе, западе, юге, юго-востоке и в центре столицы.

МаИП — это особый статус, который могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, рост инвестиций в экономику столицы. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI