Студенты МФТИ стали абсолютными чемпионами Всероссийской студенческой олимпиады по теоретической механике

На базе Уфимского государственного нефтяного технического университета 20–24 ноября прошла Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической механике. Физтех представили две команды, в которые вошли студенты первого курса Роман Бурцев и Всеволод Доля и студенты второго курса Вадим Ерин и Олег Калашников. Обе команды с двукратным отрывом от ближайших соперников показали лучшие результаты в решении задач по теоретической механике и стали абсолютными победителями олимпиады. Второе место по итогам олимпиады получили команды НГУ, ИТМО и ТГУ им. Махтумкули (Туркменистан), третье поделили между собой команды ГЭИТ, СПбГУ и УГНТУ. За звание лучших состязались 115 студентов из 33 команд, представляющих вузы России и Туркменистана.

Участникам нужно было выполнить восемь заданий по основным разделам теоретической механики, чтобы показать свои возможности в решении сложных и нестандартных задач. Результаты оценивались в личном и командном зачетах. Для желающих проводился компьютерный конкурс. Подготовкой сборной Физтеха к участию во Всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике занималась преподаватель кафедры теоретической механики МФТИ Ульяна Монахова. Под ее руководством студенты МФТИ уже не в первый раз выигрывают соревнования. Аналогичные результаты физтехи показали в 2021 и в 2022 годах. Поздравляем ребят и их преподавателей с блестящей победой!

