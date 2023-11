Столичное предприятие создало оптоволоконные кабельные сборки для авиатренажеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

На столичном заводе изготовили оптоволоконные кабельные сборки для современных отечественных авиатренажеров. С их помощью можно получать высококачественное изображение с минимальным временем задержки. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Разработка представляет собой оптический кабель с водонепроницаемыми и стойкими к коррозии и проникновению пыли соединителями.

«Завод “Спецкабель” с 1997 года выпускает кабели и кабельные сборки специального назначения, огнестойкие кабельные линии для многих отраслей промышленности. Инженеры предприятия регулярно разрабатывают новые модели. Только в этом году на рынок вывели свыше 10 изделий, в том числе по индивидуальным требованиям заказчиков. Так, на заводе создали оптические кабельные сборки для отечественных авиатренажеров, которые предназначены для подготовки летного состава новейших отечественных самолетов и вертолетов. Изделия обеспечивают сверхскоростную передачу больших объемов информации, что позволяет добиваться высокого качества изображения при крайне низком времени задержки данных», — рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие выпустило уже около 100 изделий, а в следующем году планирует значительно увеличить этот показатель за счет поставок отечественных авиатренажеров на внутренний и внешний рынки.

Компания использует современные производственные технологии. На 3D-принтере изготавливают стяжки, которые обеспечивают выход кабеля из хвостовика под нужным углом. Это позволяет эксплуатировать кабельную сборку в стесненных условиях.

«Конструкция наших кабельных сборок соответствует всем предъявляемым заказчиком требованиям. При этом они имеют технические характеристики на уровне лучших зарубежных аналогов. Повышенная стойкость к растягивающим и раздавливающим нагрузкам, а также защищенные соединители позволяют использовать их в полевых условиях. Проведенные испытания показали, что изделия могут применяться и в других отраслях, например для межблочной коммутации в базовых станциях и антенных мачтах сотовой связи», — отметил руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок компании Андрей Гусев.

Разъемы в оптических кабельных сборках предназначены для работы в промышленных и уличных условиях, которые отличаются повышенной влажностью, загрязненностью, воздействием химически агрессивных сред и экстремальными температурами. Герметичные разъемы могут использоваться в системах видеонаблюдения, промышленных установках, на нефтегазовых и горнодобывающих предприятиях, в мобильных комплексах связи.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

