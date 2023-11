Столичная компания внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала года столичная компания предоставила 80 отечественным промышленным предприятиям более 300 роботизированных систем, что позволило заводам повысить производительность за счет автоматизации технологических процессов.

«Автоматизация производственных процессов снижает количество рутинных операций, минимизирует человеческий фактор, повышает точность и скорость выполнения задач. Это позволяет наращивать эффективность труда в различных отраслях промышленности. Так, с начала 2023 года столичная компания “Технорэд” внедрила 310 робосистем на 80 предприятиях в Москве, Подмосковье, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге и других городах. Роботы выполняют задачи по палетированию, загрузке и выгрузке деталей, а также сварочные работы», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Так, один из проектов реализовали на московском приборостроительном заводе, где в начале года столкнулись с нехваткой кадров из-за расширения производства — новые токарно-фрезерные станки простаивали. Летом на предприятии внедрили двух роботизированных операторов столичной компании, которые в три смены загружают и выгружают детали. По результатам трех месяцев производительность завода выросла вдвое, а оборудование больше не простаивает. Всего же за последние пять лет столичная компания успешно внедрила более 600 роботизированных систем. При этом каждый заказчик подтвердил увеличение производительности как минимум в два раза.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

