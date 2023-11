СПбГАСУ признан лучшим вузом по подготовке кадров в строительстве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» назвала имена победителей конкурса «Строитель года 2.0». Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет стал победителем в специальной номинации «Лучшее учебное заведение по подготовке кадров для строительной отрасли».

В честь двадцатилетия конкурса Объединение строителей Санкт-Петербурга отметило лучшие проекты за эти годы. Экспертная комиссия из председателей профильных комитетов оценивала проекты по десяти номинациям. Кроме того, были учреждены спецноминации.

Награждая СПбГАСУ, эксперты уточнили, что таким образом они высоко оценили многолетнюю эффективную работу учебного заведения на благо развития строительного рынка города.

