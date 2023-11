Собянин сообщил, какие новые места для прогулок появились на западе Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году в Москве привели в порядок множество общественных пространств в разных районах города. О том, какие проекты благоустройства реализовали на западе столицы, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«В районе Крылатское завершили обновление парка Звезд вдоль проспекта Маршала Жукова. Работы включали в себя организацию комфортного пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки. Для этого проложили деревянные настилы, по которым удобно гулять в любое время года и которые не причиняют вреда природе. На маршруте сделали видовые площадки, где можно отдохнуть и полюбоваться рекой с живописными берегами», — написал Мэр Москвы.

В парке также поставили новые игровые комплексы на двух детских площадках, а неподалеку от них организовали место для воркаута с гимнастическими кольцами и турниками. На подъезде к зеленой территории появилось 14 велопарковок.

Для отдыхающих установили удобные лавочки. Сидя на них, удобно наблюдать за синицами, дятлами, воробьями и другими птицами, заглядывающими в новые кормушки.

Вдоль Островной улицы привели в порядок набережную Москвы-реки. Здесь заменили асфальтобетонное покрытие, установили уличную мебель, обустроили лестницы к воде, заменили ограждение и оборудовали место для спуска лодок.

«Следующий большой проект — обновление инфраструктуры в долине реки Сетуни. Работы прошли на территории четырех районов. Основное, что требовалось улучшить, — состояние пешеходных дорожек. Для этого в том числе обустроили больше 600 квадратных метров деревянных прогулочных настилов», — отметил Сергей Собянин.

В районе Фили-Давыдково отремонтировали детскую площадку: заменили покрытие и установили новое оборудование. На спортивной площадке появились современные тренажеры. Также реконструировали голубятню и обновили уличную мебель. Пешеходный настил через реку Сетунь капитально отремонтировали.

В Можайском районе сделали экотропу с покрытием из гранитного отсева. Кроме того, обновили оборудование на детской площадке, посадили кустарники и установили дополнительные скамейки.

Больше зелени и уличной мебели стало в Очаково-Матвеевском.

В Раменках реконструировали пять детских площадок для ребят разного возраста. Также обустроили хоккейную коробку, площадку с тренажерами, место для воркаута и 12 беседок для тихого отдыха.

«Среди любимых мест прогулок горожан — территории у водоемов. Раменский пруд не исключение. Он находится в окружении жилых домов, жители проходят мимо него и по пути к остановкам общественного транспорта. В этом году привели в порядок прилегающую территорию и ближайшие проезды — с ремонтом дорожек и обустройством удобных съездов для маломобильных горожан», — добавил Мэр Москвы.

Для малышей и ребят постарше обновили детские площадки. Для любителей спорта установили уличные тренажеры, а также отремонтировали хоккейную коробку. Владельцы собак могут пользоваться модернизированной площадкой для выгула. По всей территории установили дополнительные уличные фонари.

Рядом с Мосфильмовской улицей обновили устаревшие детские и спортивные площадки. Там сделали новое травмобезопасное покрытие, установили игровое и спортивное оборудование. Ребята постарше с удовольствием лазят по игровым комплексам с горками, а малышей притягивают песочницы и пружинные балансиры.

Рядом находятся филиалы взрослой и детской городских поликлиник. В этом году возле них обновили асфальт на дорогах и тротуарах, сделали удобные съезды для маломобильных горожан.

В районе Тропарево-Никулино в прошлом году началось благоустройство пешеходного маршрута от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского. В первый этап работ вошла реконструкция дорожно-тропиночной сети и дворов возле школы № 875. Там обновили площадки, заменили игровое оборудование и отремонтировали стадион.

В этом году работы продолжили: в ближайших дворах модернизировали четыре детские площадки. У ребят постарше теперь есть веревочный городок для лазанья, а у малышей игровые комплексы в виде транспорта.

Заниматься спортом горожане могут на двух площадках с тренажерами и турниками. Для спокойного отдыха поставили скамейки и качели. На территории детского сада «Сказка» отремонтировали веранды и заменили игровое оборудование.

В Кунцеве привели в порядок территорию возле дошкольных корпусов 2 и 3 школы № 1584 на Рублевском шоссе, а также прилегающие дворы. Всего в этом микрорайоне обновили 12 детских и четыре спортивные площадки. Особенно полюбился местным жителям спортивно-гимнастический комплекс со скалодромом, турниками, брусьями и боксерскими грушами. Также популярным стал прогулочный маршрут с качелями и клумбами.

В Ново-Переделкине обновили сквер у дома 2, корпуса 1, на Новоорловской улице. Раньше эта территория была неухоженной. В ходе работ полностью заменили покрытие и оборудование двух детских площадок. «Украшением сквера является игровой комплекс с лазалками и трубой для спуска. Здесь всегда много детей — у них столько энергии!» — подчеркнул Сергей Собянин.

В сквере стало больше зелени: высадили деревья и кустарники, привели в порядок газон. Тут прогуливаются не только жители близлежащих домов, но и посетители детской и взрослой поликлиник, которые находятся неподалеку.

В Очаково-Матвеевском продолжаются работы по благоустройству территории вблизи станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро и одноименной станции четвертого Московского центрального диаметра. На первом этапе, который завершился в прошлом году, отремонтировали 14 детских и две спортивные площадки. В этом сезоне полностью обновили еще 13 детских площадок для ребят разного возраста. Также появились три многофункциональные спортивные площадки и одна для занятий воркаутом.

В местах для отдыха установили удобные скамейки. Территорию освещают дополнительные светильники. На пустовавших раньше газонах разбили клумбы и высадили многолетние растения. Привели в порядок сцену и площадку перед ней. Теперь здесь можно проводить интересные мероприятия.

Еще один крупный проект благоустройства в Очаково-Матвеевском — территория Научно-практического центра детской психоневрологии столичного Департамента здравоохранения. Теперь здесь комфортно, уютно и много ярких красок.

Для ребят обустроили 11 детских площадок с разнообразными игровыми комплексами, на трех спортивных площадках установили уличные тренажеры. В местах для спокойного отдыха появилась парковая мебель. На всех дорожках обновили покрытие. Разбили клумбы и привели в порядок газон. Вдоль Мичуринского проспекта обустроили пешеходную зону. Посетители и сотрудники центра могут воспользоваться удобной парковкой.

«Минувший сезон благоустройства обогатил общественное пространство запада Москвы, сделал его еще более комфортным и привлекательным», — заключил Сергей Собянин.

