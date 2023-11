Собянин: На ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На ВДНХ отреставрировали больше 30 объектов культурного наследия. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Специалисты также привели в порядок главный, северный и южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».

Программа возрождения ВДНХ, которая является самым крупным экспозиционным, музейным и рекреационным комплексом в мире, действует с 2014 года.

Москвичи могут проголосовать за наиболее понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия главной выставки страны в проекте «Активный гражданин».

