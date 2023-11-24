Собянин: На ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
На ВДНХ отреставрировали больше 30 объектов культурного наследия. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Среди них павильоны № 1 «Центральный», № 5 «Физика», № 11 «Металлургия», № 30 «Микробиологическая промышленность», № 31 «Геология», № 34 «Космос»,
№ 51 «Мясная промышленность», № 59 «Зерно», № 66 «Советская культура», — написал Мэр Москвы.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Специалисты также привели в порядок главный, северный и южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».
Программа возрождения ВДНХ, которая является самым крупным экспозиционным, музейным и рекреационным комплексом в мире, действует с 2014 года.
Москвичи могут проголосовать за наиболее понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия главной выставки страны в проекте «Активный гражданин».
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