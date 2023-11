«Самотлорнефтегаз» содействует развитию дорожной инфраструктуры в Югре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Самотлорнефтегаз», которая входит в добывающий комплекс НК «Роснефть», обустроила переходно-скоростными полосами важный участок трассы регионального значения «Нижневартовск — Радужный». Работы проведены в рамках реализации «Программы капитального ремонта».

«Роснефть» в регионах своего присутствия уделяет большое внимание формированию безопасной транспортной среды, в том числе повышению качества автомобильных дорог. Кроме того, Компания разрабатывает и применяет специальные регламенты, обучает водителей и пассажиров, оснащает транспорт средствами безопасности, внедряет цифровые системы мониторинга.

Переходно-скоростные полосы протяженностью 440 метров оборудованы на неравнозначном нерегулируемом перекрёстке, который является съездом с региональной трассы к производственным объектам предприятия. На данном участке увеличена ширина дорожного полотна, полностью обновлено асфальтовое покрытие и установлены необходимые дорожные знаки.

Выполненный на перекрёстке комплекс работ повысил транспортно-эксплуатационные свойства автомобильной дороги, что положительно сказалось на безопасности и удобстве дорожного движения для всех участников транспортного потока. Данный участок находится в 46 километрах от города Нижневартовска и имеет интенсивный трафик. При этом немалую загрузку магистрали обеспечивают вахтовые автобусы, предназначенные для перевозки сотрудников «Самотлорнефтегаза» до важных производственных площадок.

Ежегодно «Самотлорнефтегаз» выполняет комплекс работ по ремонту трасс на территории лицензионных участков. В 2023 году реконструировано более 42 км автодорог, разметка обновлена на участках общей протяжённостью свыше 440 км.

Справка: «Самотлорнефтегаз» входит в добывающий актив НК «Роснефть», разрабатывает крупнейшее в России Самотлорское месторождение, осуществляет свою деятельность в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе ХМАО-Югры. Общая площадь лицензионных участков предприятия составляет 2,9 тыс. км2, протяженность автодорог на которых превышает 1,9 тыс. км.

