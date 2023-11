Россия и Турция разработают совместную Дорожную карту инвестиционных проектов в туризме

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 ноября 2023 года в Анкаре состоялось 13-ое заседание Российско-Турецкой Рабочей группы по туризму. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра экономического развития России Владимир Ильичев, турецкую сторону – заместитель Министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан.

В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона 2023 года. За прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 млн поездок, объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%. По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок. «Необходимо сделать турецкое направление доступным для туристов из России как в плане стоимости, так и с транспортной точки зрения. И турбизнес, и авиакомпании отмечают, что спрос на пассажирские авиаперевозки стабильно превышают предложение», – сообщил Владимир Ильичев.

Турецкая сторона выразила готовность продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для российских туристов. Заместитель Министра культуры и туризма Турции также поблагодарил российскую делегацию за запуск механизма единой электронной визы в России, который уже стимулирует привлечение турецких граждан в Россию.

Отдельное внимание главы делегаций уделили перспективам расширения сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в туристические проекты двух стран, в том числе на региональном уровне. «Туристическая сфера России и Турции привлекательна не только для самих туристов, но и для инвесторов», – подчеркнул глава российской делегации. Стороны договорились разработать совместную Дорожную карту по инвестиционным проектам и представить ее на очередном заседании Рабочей группы в Российской Федерации в 2024 году.

В ходе заседания представители Посольства Российской Федерации в Турции, Роспотребнадзора, Банка России также подняли вопросы необходимости обеспечения безопасного и комфортного пребывания туристов, доступности безналичных расчетов, а также продвижения туристических продуктов в рамках выставочной деятельности. Представитель фонда Росконгресс провела презентацию запланированного в России в 2024 году международного Форума «Путешествуй!».

