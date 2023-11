«Роснефть» познакомила гостей выставки «Россия» с культурой Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

В пятницу 24 ноября «Роснефть» в своем павильоне провела День Тюменской области. Гости международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ смогли приобщиться к традициям и самобытной культуре уникального региона Западной Сибири.

В торжественном мероприятии приняли участие представители НК «Роснефть» и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В ходе своего выступления заместитель главы региона отметил успешное сотрудничество с НК «Роснефть» по целому ряду направлений, в числе которых промышленность, социальная и образовательная сферы. Кроме этого, Андрей Пантелеев заявил, что Уватский проект является флагманом развития сотрудничества между «Роснефтью» и Тюменской областью.

Тюменская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». В регионе сосредоточен мощный производственный комплекс – от научного сопровождения разработки месторождений до добычи нефти.

Среди предприятий Компании, работающих в Тюменской области – крупный добывающий актив «РН-Уватнефтегаз», реализующий Уватский проект. Общая площадь 19 лицензионных участков, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре, превышает 25 тыс. км2. Здесь открыто 28 месторождений, текущие извлекаемые запасы которых составляют 450 млн тонн. Добыча нефти предприятия в общем объеме добычи нефти в Тюменской области превышает 80%.

Учитывая труднодоступность месторождений Уватского проекта, 93% из которых находятся в автономии, «РН-Уватнефтегаз» первым внедрил концепцию хабов. Она позволяет разрабатывать мелкие и средние месторождения-спутники из единых центров освоения. Сегодня на территории Уватского проекта образованы четыре хаба – Восточный, Кальчинский, Протозановский и Тямкинский, – использование единой инфраструктуры которых формирует синергетический эффект и повышает экономическую эффективность эксплуатации месторождений.

Благодаря успешным геологоразведочным работам коэффициент восполнения добычи нефти на Уватском проекте превышает 100%. Открыты три новых залежи на Южно-Пихтовом и Юганских лицензионных с потенциалом 5-10 млн тонн нефти.

«РН-Уватнефтегаз» широко применяет цифровые технологии, позволяющие повысить эффективность освоения месторождений и уровень промышленной безопасности. Информационно-технологическая система «Сфера 3D» содержит более 3000 цифровых моделей объектов и более 9000 моделей транспортных средств, и позволяет принимать оперативные и эффективные решения в процессе добычи нефти, поддержания пластового давления, использования энергии.

Предприятие ведет системную работу по охране окружающей среды, занимается лесовосстановлением и сохранением водных биологических ресурсов. За последние 5 лет благодаря «РН-Уватнефтегазу» реки Обь-Иртышского бассейна пополнились 9,3 млн мальков ценных пород рыб – осетра, нельмы и муксуна, а объемы лесовосстановления превысили 3,5 млн саженцев сосны.

«РН-Уватнефтегаз» поддерживает представителей ханты, манси и эвенков Тюменской области, оказывая всестороннюю помощь в сохранении их самобытной культуры и уклада жизни. Благодаря предприятию в Тюмени был создан уникальный этнокультурный центр «Увас Мир Хот» (Дом Северных людей), где круглогодично проходят национальные праздники, уроки краеведения и родного языка, экскурсии, мастер-классы.

На ежегодной основе «РН-Уватнефтегаз» реализует грантовую программу по изучению и сохранению в Тюменской области редких видов птиц и животных, в том числе северного лесного оленя, занесенного в Красную книгу региона. Также реализуется проект по изучению и сохранению озерных экосистем.

Следуя принципам социальной ответственности «Роснефть» создает для сотрудников на месторождениях, в том числе удаленных, комфортное проживание и безопасные условия труда. Над реализацией Уватского проекта трудится более 2600 человек сотрудников «РН-Уватнефтегаза» и около 7000 работников подрядных организаций. Предприятие – неоднократный обладатель наград Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В ходе Дня Тюменской области состоялся показ фильма о работе предприятий «Роснефти» в регионе. Посетители экспозиции увидели яркую культурно-развлекательную программу.

Перед гостями выступили фольклорный ансамбль «ЯромилЪ» – обладатель Гран-при Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, который погрузил зрителей в аутентичный фольклор Тюменской области и Сибири.

Гости поучаствовали в уличном иммерсивном спектакле «Зимняя сказка» от театра «Мимикрия». Артисты взаимодействовали со зрителями в течении всего представления, создавая эффект полного погружения в волшебный сюжет спектакля.

Большое внимание в День Тюменской области было уделено теме экологии. На выставке посетители увидели фотографии редких и краснокнижных видов животных и птиц региона.

Профессор из Тюменского государственного университета провел познавательную научно-популярную лекцию о Грантовых программах «Роснефти» в регионе. После лекции все желающие приняли участие в интеллектуальной викторине и получили экосувениры.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 ноября 2023 г.

