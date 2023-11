«Роснефть» на выставке «Россия» провела XVIII Межрегиональную научно-техническую конференцию молодых специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» провела ежегодную XVIII Межрегиональную научно-техническую конференцию (МНТК). В мероприятии приняли участие 436 молодых специалистов из 72 дочерних предприятий Компании – победители Региональных и Кустовых конференций 2023 года.

Конференция в этом году проводилась в течение двух дней. 22 ноября в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина состоялось открытие МНТК, а также рабочие секции, на которых были презентованы научные проекты молодых специалистов. В мероприятиях приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, вице-президент по кадровым и социальным вопросам – директор Департамента кадров «Роснефти» Наталия Минчева, директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали, а также ректор РГУ Владимир Мартынов.

На рассмотрение жюри, в состав которого входят 93 руководителя и эксперта Центрального аппарата «Роснефти», участники конференции в этом году представили 324 проекта. Все победители и призеры, а также их научные руководители получили награды и денежные премии.

Второй день Конференции прошел 23 ноября на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ – в павильоне «Роснефти» и в павильоне Минэнерго РФ. Организаторы подготовили для молодых ученых увлекательную программу, которая включала проведение интерактивной лекции на тему «Нефтегазовая отрасль России: прошлое, настоящее и будущее», а также цифрового квеста по экспозиции «Роснефти». В рамках квеста участникам предлагалось спрогнозировать, как профессия нефтяника будет выглядеть в 2040 году.

«Роснефть» ежегодно проводит научно-технические конференции для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность, а также для выявления и поощрения молодежи с высоким потенциалом.

Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности Компании. В 2023 году проводилась работа по внедрению 21 проекта из числа рекомендованных к внедрению по итогам МНТК прошлого года. Проекты внедрялись в 15 Обществах Группы, экономический эффект по результатам выполнения проектов составит 927 млн. руб.

Научно-технические конференции НК «Роснефть» традиционно проводятся в три этапа. Победители и номинанты регионального этапа участвуют в Кустовых научно-технических конференциях, которые проходят на площадках нескольких Обществ по разным бизнес-процессам: добыча и сервис, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, нефтепродуктообеспечение, наука, судостроение и судоремонт.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях, проходящих в павильоне «Роснефти», и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона «Роснефти» – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 ноября 2023 г.

