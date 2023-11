Расписание поездов на МЦД-4 временно изменится 25 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 ноября изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Так, с 03:00 до 10:00 и с 16: 40 до 22:30 на участке от станции Железнодорожной до Курской отменят часть поездов. Некоторые составы проследуют только от и до станций Реутово и Кусково, а также с отменой остановок на станциях Чухлинка, Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

С 10:00 до 16: 40 и после 22:30 интервалы на всем маршруте МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожной увеличат до 20 минут.

На участке от Апрелевки до Курской часть поездов МЦД-4 будет ходить от и до станции Марьина Роща с увеличенными интервалами.

В период ограничений на участке от Курской до Нижегородской и от Нижегородской до Кускова обновят инфраструктуру. Работы будут проводиться в выходной день, когда пассажиропоток наименьший.

Для пассажиров назначат компенсационные автобусы. Расписание пригородных поездов доступно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

