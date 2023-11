«Развеивается сомнение в том, что невозможное возможно»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В начале ноября в Центре культур НИУ ВШЭ состоялся open talk с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук. Темой встречи стала «Эра платформенной экономики: возможности и перспективы для всех». Послушать выступление собрались около тысячи человек — студенты, преподаватели, сотрудники не только Вышки, но и других вузов, представители деловых кругов. Организатором общения выступил HSE Business Club. Татьяна Бакальчук достигла впечатляющих успехов. Начав с идеи создания онлайн-магазина, со временем она вывела бизнес на лидирующие позиции на российском рынке. Сегодня деятельность платформы Wildberries активно способствует развитию малого и среднего предпринимательства как в нашей стране, так и в других государствах, где есть представительства компании. Благодаря Wildberries производители ежедневно получают доступ к аудитории в 70 миллионов человек.

Open talk открыл ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. «Татьяна Бакальчук показала, что значит быть настоящей женщиной-лидером, — отметил он. — Еще это удивительно светлый и теплый человек. Мое искреннее убеждение: когда такой профессионал открывает сердце для мира, то это делает наше будущее лучше». Татьяна Бакальчук начала свое выступление с определения понятия «платформенная экономика». «Если банально, то это экономика, которая основана на платформе, — объяснила она. — Платформой называют ту уникальную вещь, которая объединяет какое-то количество участников и в которой наибольшую добавленную стоимость составляют технологии». С недавних пор одним из часто обсуждаемых вопросов в экономической среде является перспектива развития интернет-магазинов и маркетплейсов. Существуют опасения, что в скором времени они вытеснят привычные нам магазины. «На самом деле это все неправда, — уверена Татьяна Бакальчук. — Ни в одной стране мира доля экономики онлайн не превышает 30% от всей экономики ритейла. Когда тема касается маркетплейсов, правильно говорить не про интернет-магазины и интернет-торговлю, а именно про интернет-индустрию, которая развивается, и маркетплейсы занимают в ней значительное место, но далеко не превалирующее». Основательница Wildberries также выразила уверенность, что e-commerce на сегодняшний день является неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку гаджеты и социальные сети прочно укрепились в ежедневной рутине каждого.

«Почему я считаю, что за платформенной экономикой будущее? — говорит Татьяна Бакальчук. — Потому, что отличительной чертой платформ является то, что значительную долю их пользы составляет разработка технологий. Мне кажется, что пройдет какое-то время, и мы получим ту экономику, к которой стремимся и которая будет нести только положительные изменения в жизни человека». Платформенная экономика основана на принципах баланса, равновесия и прозрачности, добавила она. «Бонусом является то, что здесь меньше возможности для мошенничества и ты получаешь значительное снижение стоимости всех услуг и продуктов», — подчеркнула Татьяна Бакальчук. Кроме того, платформенная экономика, как отмечает основательница Wildberries, предоставляет особый вариант заработка. По ее мнению, вход в бизнес становится легким, быстрым, понятным и более прогнозируемым в позитивном отношении не только для профессиональных предпринимателей, но и для любого человека без особого опыта и знаний.

В финале встречи последовали вопросы из зала. Один из участников поинтересовался, какие ценности существуют внутри компании Wildberries. «У нас есть много людей, которые пришли изначально кладовщиками или операторами call-центра, а сейчас они выросли до руководителей и топ-менеджеров, — ответила руководитель маркетплейса. — Я считаю, что уникальность нашей компании с точки зрения построения корпоративной культуры в том, что она создавалась теми людьми, которые работают с нами с самого начала. Мы росли вместе». Другой участник задал вопрос, что стало ключевой точкой в развитии Wildberries. По мнению Татьяны Бакальчук, этот момент наступил в 2014 году. «Тогда резко вырос курс доллара, и это сильно по нам ударило. Наши партнеры стали просить иные условия. Не самый приятный период в жизни. Но в результате мы пришли к новой схеме работы, и это нам дало ту самую точку роста», — рассказала она. В финале встречи Татьяна Бакальчук пожелала молодым предпринимателям никогда не сдаваться. «Старайтесь делать то, за что вам никогда не будет стыдно, — посоветовала она. — Если вы найдете дело, которое отзывается в вашем сердце и душе, даже если на первый взгляд оно покажется абсурдным, верьте, что у вас все получится. Главное — чувствовать, что вам это нравится и вы хотите этим заниматься». Участники open talk поделились с «Вышка.Главное» впечатлениями от общения.

Юля Несина, студентка 3-го курса Финансового университета при Правительстве РФ, с 2021 года подписана на HSE Business Club НИУ ВШЭ в VK. «Я решила прийти сегодня, потому что мне интересен жизненный и карьерный путь Татьяны Бакальчук. Я хотела послушать про ее достижения и опыт ведения бизнеса. На таких мероприятиях ты ощущаешь, что невозможное возможно, рождается вера в себя, появляется мотивация», — говорит Юля.

С ней согласна ее подруга и одногруппница Лаура Дзиваева. «Я очень уважаю деятельность бизнес-клуба и всего НИУ ВШЭ, — отметила она. — Активно слежу за всеми мероприятиями университета, стараюсь по максимуму посещать их. Тут я получаю важную информацию, которую потом стараюсь использовать в своей жизни, применять на практике».

Никита Ляпин, студент 1-го курса ОП «Прикладная математика и информатика» ФКН НИУ ВШЭ, пришел на open talk, поскольку в дальнейшем хочет развиваться в бизнесе и открыть свое дело. «Оно должно быть связано с IT, но есть и общие принципы в бизнесе, — говорит он. — Именно о них я и хотел узнать сегодня на open talk».

