Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 ноября в 11:00 в Спорткомплексе ГУУ пройдёт открытый мастер-класс по баскетболу.

Проведет его мастер спорта по баскетболу, двукратный чемпион Евролиги, трехкратный чемпион России, серебряный призер Всемирной универсиады 2009 года Анатолий Каширов.

Участники мероприятий смогут пообщаться, задать вопросы игроку профессиональной баскетбольной команды, а после освоить несколько упражнений из его арсенала.

Сбор гостей в 10:40. Для участия в мастер-классе необходимо принести с собой сменную обувь.

После встречи со спортсменом в 13:00 состоится товарищеский матч женских сборных по баскетболу ГУУ и «Тринта 2007».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI