Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает обучающихся и их родителей принять участие в мониторинге ценностных ориентаций современной молодежи, который проводит «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Исследование направлено на выявление сфер, нуждающихся в повышенном внимании со стороны государственных организаций и специалистов, и просвещение не только педагогов, но и родителей.

Просим внимательно отнестись к вопросам анкеты, отвечать честно, так как результаты опроса послужат основанием для разработки рекомендаций органам исполнительной власти Российской Федерации, а также будут использованы в работе Института.

Опрос носит анонимный характер, конфиденциальность данных гарантируется, все результаты будут представлены в обобщенном виде.

До 30 ноября 2023 года доступны:

До 5 декабря 2023 года доступен:

Мониторинг проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI