По телефону и онлайн: как обратиться в городские службы по вопросам, актуальным в зимний период

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), а также сервис «Вызов мастера» на mos.ru, портал «Наш город», платформа «Электронный дом» начали принимать обращения по вопросам содержания придомовых территорий в зимний период. Москвичи могут в любой момент и удобным способом проинформировать городские службы о неубранном снеге или наледи во дворе, парковочных карманах или на детской площадке, указать на избыточное или неравномерное применение противогололедных материалов на проезжей части или тротуарах, попросить обновить лед на хоккейной площадке.

«Ежегодно в снежный период столичные службы проводят своевременную уборку снега и наледи в городе. С ноября жители столицы могут сообщить о недостаточно качественном содержании придомовой территории. Именно с этого месяца московские сервисы дополняют зимней тематикой. Горожане удобным для себя способом могут сообщить о недочетах или оформить заявку с помощью сервиса “Вызов мастера”, на портале “Наш город”, на платформе “Электронный дом” или передав информацию по телефону или онлайн в ЕДЦ. В том числе москвичи могут обратиться в городские службы по вопросам содержания дворовых территорий и парковочных карманов, а также уборки детских площадок и зон отдыха», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Жители могут обратиться в единый диспетчерский центр по телефону или онлайн по 18 вопросам содержания придомовых территорий. К горячей линии ЕДЦ (+7 495 539-53-53) подключено более тысячи диспетчерских служб. Оператор или голосовой помощник зафиксирует адрес, суть проблемы, контакты заявителя, сформирует заявку, и направит ее в объединенную диспетчерскую службу района, и сообщит сроки ее выполнения. Треть всех поступающих звонков обрабатывает искусственный интеллект. Это сделано для того, чтобы сократить время ожидания ответа. В прошлом году в зимний сезон на горячую линию ЕДЦ поступило свыше 230 тысяч заявок.

Подать заявку для решения вопросов, актуальных в зимний период, можно онлайн с помощью сервиса «Вызов мастера» на mos.ru. В специальной форме следует указать адрес и причину обращения, выбрав нужную тему из перечня. В заявке потребуется добавить имя и контактный телефон, если они не указаны в личном кабинете пользователя. Затем останется описать ситуацию в комментарии и прикрепить фотографии. Статус выполнения заявки будет отображаться в личном кабинете.

Ежедневно обрабатывается около 950 обращений. Прошлой зимой с помощью сервиса было сформировано и обработано около 3,6 тысячи заявок.

Сообщить о проблеме онлайн жители также могут с помощью платформы «Электронный дом». Ежедневно туда поступает около 450 заявок. Для того чтобы направить обращение, нужно в личном кабинете перейти в раздел «Заявки», выбрать адрес и заполнить онлайн-форму. Система предложит указать один из шести объектов (двор, дом, квартира, крыша, подвал, подъезд), категорию и тему, а также добавить описание ситуации.

Отслеживать статус отправленной заявки можно в мобильном приложении «Электронный дом» или на сайте. Здесь же опубликованы и другие обращения, поступившие по адресу пользователя. Кроме того, через платформу жители могут оставить заявку на вызов мастера. Срок решения в зависимости от вопроса составляет от одного до семи дней. Для авторизации на платформе «Электронный дом» используется Mos.ID — логин и пароль учетной записи на портале mos.ru.

Кроме того, сообщить о ситуации, связанной с уборкой территории двора, можно на столичный портал «Наш город». Ежедневно с его помощью устраняется около 3,5 тысячи недочетов по обращениям жителей. Для того чтобы оставить обращение, необходимо на главной странице портала или мобильного приложения «Наш город» нажать кнопку «Сообщить о проблеме», выбрать дворовую территорию и интересующую тему подкатегории «Уборка». Затем нужно описать ситуацию, прикрепить фото и отправить сообщение. В срок от двух до восьми дней информация об устранении проблемы городскими службами вместе с подтверждающими фото поступит в личный кабинет горожанина. Авторизоваться на портале или в мобильном приложении «Наш город» можно с помощью логина и пароля учетной записи на портале mos.ru.

Платформу «Электронный дом» и проект «Наш город» развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI