Политех и Профессиональный университет Лавли стали партнёрами

На этой неделе Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписал соглашение о сотрудничестве в области образования и науки с Профессиональным университетом Лавли (Lovely Professional University, LPU), Индия.

Профессиональный университет Лавли — один из крупнейших вузов Индии, расположенный на 45 гектарах на севере страны, в нём учится более 24000 студентов. Входит в тройку лучших университетов страны согласно международному рейтингу THE Impact Ranking 2023.

Индия — один из ключевых регионов для развития международного сотрудничества. Успешные совместные образовательные и научные проекты с ведущими вузами страны создают прочную основу долгосрочных отношений. Подписание двустороннего соглашения — это первый важный шаг, который демонстрирует не только взаимную заинтересованность в партнёрстве, но и степень доверия, а также признание высокого уровня компетенций двух университетов , — прокомментировала начальник Отдела международного межвузовского сотрудничества СПбПУ Екатерина Беляевская.

Начало партнёрскому взаимодействию положил Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ осенью этого года. Тогда Высшая школа производственного менеджмента приняла участие в ежегодном глобальном саммите AICGS-2023 (Annual International Conference and Global Summit), стартовавшем 30 октября в индийском городе Пхагвара. Темой мероприятия стала трансформация модели международного сотрудничества в сфере устойчивого развития в условиях глобальных вызовов, стоящих перед университетами. Саммит прошёл в Профессиональном университете Лавли, в его работе участвовали ведущие вузы из 12 стран мира.

На пленарной панельной дискуссии «Интернационализация обучения: внедрение глобальных перспектив в преподавание» эксперты обсудили передовые методы, которые помогут достичь интернационализации образовательной деятельности и улучшить глобальные компетенции студентов в условиях быстро меняющегося мира. От СПбПУ участвовала доцент ВШПМ Ольга Ергунова.

Ольга Ергунова выступила на конференции Школы социальных наук и языков LPU с докладом, посвящённым влиянию университетов на устойчивое развитие международной бизнес-среды. Также она провела гостевую лекцию для студентов Школы бизнеса имени Миттала на тему «Современные тренды образования, формирующие будущее», встретилась с деканами факультетов по направлениям менеджмента и бизнеса, со студентами, обучающимися по обмену, и приняла участие в других мероприятиях.

В завершение делегация ИПМЭиТ провела рабочую встречу с вице-президентом LPU, доктором Аманом Митталом. Участники определили основные направления будущего партнёрства в области разработки и реализации совместных образовательных программ, активизации направлений академической мобильности, развития программ совместной аспирантуры, проведения научно-исследовательских стажировок, повышения квалификации преподавателей и ряда других активностей.

Мы рады развивать сотрудничество с Политехом. Подписание соглашения откроет для нас новые возможности по направлениям, представляющим взаимный интерес в рамках программ академического обмена студентами и преподавателями, обмена образовательными продуктами и участия в совместных научно-исследовательских грантах , — отметил доктор Аман Миттал.

В результате проведенных встреч с деканами факультетов LPU участники договорились о совместной подготовке заявок на конкурсы национальных научных фондов России и Индии в 2024 году и проведении объединённых секций на конференциях, которые будут способствовать достижению новых результатов и развитию двух стран.

Наш институт планирует проводить научные исследования с индийскими коллегами, готовить совместные научные статьи и уделять особое внимание развитию системы международного академического обмена для молодых учёных как с нашей стороны, так и со стороны наших партнёров , — подчеркнул директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

