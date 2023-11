Политех в ТОП-10 по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 22 по 24 ноября 2023 года прошла конференция по искусственному интеллекту AI Journey, в ходе которой были объявлены результаты первого в стране рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. В рейтинг вошли 180 российских вузов, которые были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие). Петербургский Политех вошел в десятку лидеров. Рейтинг российских вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ разработан Альянсом в сфере искусственного интеллекта по поручению Президента РФ при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Построение технологического суверенитета возможно только с помощью большого количества высококвалифицированных кадров, поэтому одна из задач рейтинга — привлечь внимание молодежи к образованию в сфере искусственного интеллекта, показать престиж и пользу этих профессий для экономики страны, а также востребованность ИИ-специалистов на рынке труда. Считаю, что появление такого исследования станет важной вехой и в развитии вузовского образования, оно позволит университетам обмениваться лучшими практиками как с индустриальными партнерами, так и с коллегами по высшей школе , — рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Технологии искусственного интеллекта играют важную роль в научных исследованиях и способствуют решению стоящих перед государством и бизнесом задач. В программе развития Политеха мы уделяем большое внимание проектам с применением ИИ. Так, в этом году наши ученые разработали самообучающийся аппарат для ускорения анализа сырья и принятия решений на производствах, программный комплекс для информационного моделирования в строительстве, программное обеспечение для оптимизации работы ТЭЦ. Не обошли стороной и сферу здравоохранения — используем искусственный интеллект в целях лечения нейродегенеративных заболеваний и патологий , — прокомментировала и.о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская.

Рейтинг включает в себя группы вузов, объединенные результатами оценки по четырем блокам критериев: востребованность выпускников в найме, актуальность процесса обучения в сфере ИИ, образовательная среда, активность по развитию школьного образования. Оценки основаны на данных из открытых источников, результатах опросов и данных, полученных от Министерства науки и высшего образования РФ.

С результатами рейтинга можно ознакомиться здесь .

Фото с сайтов regnum.ru и minobrnauki.gov.ru

