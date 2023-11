От тактического урбанизма до кулинарных традиций: открытые встречи с экспертами организуют в пространстве Москвы на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Программа пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» с 21 ноября по 3 декабря будет посвящена комфортной городской среде. Гостей приглашают на 30-минутные выступления приглашенных экспертов. Задать вопросы спикерам смогут все желающие.

30 ноября в формате подкаста в режиме реального времени выступит историк русской и московской кухни, писатель Павел Сюткин. Он расскажет о кулинарных традициях города, о том, как Москва стала одной из гастрономических столиц мира. 24 ноября эксперты обсудят влияние экскурсий на городскую среду, 28 ноября — мировые тренды в благоустройстве, 29 ноября — цифровую доступность, 1 декабря — ассистивные технологии.

Основатель стартапов, резидент инновационного центра «Сколково» Денис Тятлин 25 ноября будет рассказывать об экологических проектах. 26 ноября эксперт в сфере территориального развития Вероника Федотова познакомит собравшихся с тактическим урбанизмом и успешными практиками его применения в Москве и регионах России.

О том, как искусство меняет культурный облик города, 2 декабря расскажет художественный руководитель Театра Олега Табакова, режиссер и актер Владимир Машков. 3 декабря продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин обсудит с гостями, как столица становится источником вдохновения и комфортной средой для развития творческого потенциала.

Подробное расписание можно найти по ссылке.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Она будет работать до 12 апреля 2024 года. Вход свободный.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI