От древности до наших дней: в Гайдаровке пройдут лекции по истории архитектуры Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
В Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара пройдет цикл из четырех лекций по архитектуре. Эксперты расскажут об основных направлениях и стилях, а также поделятся историческими фактами.
«Слушателям расскажут, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории столицы. Горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями выдающихся архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению», — рассказала
Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Первая лекция «От палат до небоскребов» пройдет 30 ноября. На ней участников научат отличать классицизм от барокко и конструктивизм от модерна на примере известных столичных памятников архитектуры.
Лекция 7 декабря будет посвящена необычным домам, которые в Москве строили с середины XVIII века.
На занятии «Дом переехал», которое состоится 14 декабря, расскажут о том, как в городе двигали памятники, мосты, дома и на каких улицах и переулках остались следы этих инженерных проектов.
Последняя лекция пройдет 21 декабря. На ней гости попытаются разгадать знаки и зашифрованные послания архитекторов, оставленные на фасадах зданий и в элементах декора.
Автор цикла — Светлана Костина, экскурсовод, культуролог, ведущий методист Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара.
Лекции пройдут в методическом отделе библиотеки по адресу: Ружейный переулок, дом 4. Начало в 19:00. Посетить занятия могут юные читатели старше семи лет и их родители. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.
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