Олимпиадные школы МФТИ — 10 лет работы над развитием талантливых школьников всей России.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Олимпиадные школы МФТИ отметили свой Юбилей. С 2013 года более 13500 ребят стали участниками первого олимпиадного лагеря в России, открыв для себя мир науки.

В свете этого события Олимпиадные школы МФТИ запустили регистрацию на предстоящие зимние смены в двух форматах: дистанционном и очном.

С 3 по 8 января 2024 года участники онлайн-смены будут обучаться на отделениях Математики, Физики и Информатики.

С 4 по 13 января 2024 года на очной смене школьники смогут подготовиться к олимпиадам по направлениям: Математика, Физика, Информатика, Биоинформатика, или Информационная безопасность.

«Олимпиадные школы МФТИ стали местом, где талантливые и любознательные школьники находят свой путь к выдающимся вершинам. За это время мы собрали невероятное сообщество, в котором каждый участник — это будущий исследователь, инженер или ученый. От дистанционного обучения до полного погружения в атмосферу Физтеха — у нас есть все, чтобы школьники смогли провести зимние каникулы не только продуктивно, но и увлекательно. За эти 10 лет мы видели, как наши выпускники становились победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад, или просто с удовольствием решали задачи со «звездочкой», поступали в МФТИ и другие ведущие университеты страны» — рассказал основатель, председатель методического совета Олимпиадных школ МФТИ и руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев.

Участие в зимних сменах Олимпиадных школ МФТИ — это отличная возможность провести каникулы с пользой, оценить уровень учебной подготовки, найти единомышленников и заглянуть в свое будущее, ощутив атмосферу одного из лучших технических университетов страны еще в школьном возрасте.

Опытные преподаватели из МФТИ, ВШЭ, МГУ и других ведущих вузов России, а также наставники победителей олимпиад обеспечат качественную подготовку школьников. В прошлом учебном году 94 участника олимпиадного лагеря стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а 193 выпускника Олимпиадных школ МФТИ успешно поступили на Физтех.

Программа направлена на школьников всех уровней — от начального до продвинутого, обеспечивая полное вовлечение в учебный процесс.

Смены включают в себя учебные пары, лекции, консультации, тренировочную олимпиаду, максимально приближенную к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников, также участников очного формата ожидают экскурсии, спортивные мероприятия, 5-ти разовое питание и развлекательные мероприятия.

