Обновленный федеральный проект «Искусственный интеллект» станет частью нового нацпроекта «Экономика данных»

Об этом шла речь на конференции AI Journey, где, в частности, были обозначены основные отраслевые векторы по внедрению искусственного интеллекта.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в ближайшее время ожидается подписание указа Президента России Владимира Путина об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта.

«Обновленная стратегия будет отвечать тем масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ в РФ, таким как создание вычислительных мощностей, передовых научных разработок, и росту темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и госуправлении», — отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, формирование отечественного рынка ИИ-решений в целом соответствует темпам развития сферы искусственного интеллекта в мире.

«Растет предложение, крупные компании разрабатывают технологии мирового уровня. Базовые задачи решены, страна движется в русле общемировых трендов», — подчеркнул министр.

От частного использования сегодня экономика переходит к новому этапу — повсеместному отраслевому внедрению ИИ. В частности, в приоритетных отраслях (сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт) искусственный интеллект уже применяет пятая часть компаний. По некоторым направлениям (финансы, инновационно-коммуникационные технологии, телеком) ИИ-решения внедрили более половины компаний.

«Нам нужно больше топовых специалистов в науке и людей, которые будут внедрять результаты их исследований на практике. Необходимо обеспечить ученых и разработчиков необходимой инфраструктурой. Наконец, поддержка спроса и предложения на инновации позволит сделать их более доступными для внедрения», — рассказал Максим Решетников.

Для этого, отметил министр, необходимые решения заложены в обновленную версию Национальной стратегии по искусственному интеллекту. В продолжение этой работы в рамках нацпроекта «Экономика данных» до середины следующего года будет сформирован федеральный проект по искусственному интеллекту.

По мнению старшего вице-президента, CTO, руководителя блока «Технологий» Сбербанка Андрея Белявцева, навыки обращения с технологиями ИИ должны стать базовыми для специалистов во всех профессиональных областях.

«Большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект сегодня, безусловно, являются ключевыми технологическими решениями. Однако в силу сложности их разработки, а также их высочайшей требовательности к вычислительным ресурсам и качественным данным для обучения важно опереться на уже разработанные российские модели ведущих технологических компаний, адаптируя их под свои бизнес-задачи. При этом ключевое значение тут будет иметь обучение специалистов правильному обращению с такими моделями, то есть разработке промптов для нейронных сетей — и это должно стать базовым навыком людей во всех отраслях экономики», — отметил Андрей Белявцев.

