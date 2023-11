На некоторых улицах Пресненского района временно изменится схема движения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября закроют движение по Большому Патриаршему переулку от Малого Патриаршего переулка до улицы Малой Бронной. Кроме того, нельзя будет проехать по улице Малой Бронной от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка.

Это связано с проведением международного форума BRICS+ Fashion Summit.

В Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малой Бронной с 00:01 29 ноября до окончания мероприятия будет недоступна парковка.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршрут с учетом перекрытий и обращать внимание на знаки.

