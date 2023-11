«Молодежь Москвы» открыла прием заявок на соискание премии «ВРаботе»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице во второй раз пройдет конкурс на соискание премии молодежного проекта «ВРаботе». Ей будут отмечены лучшие практики трудоустройства молодых специалистов. Прием заявок на участие в конкурсе уже начался и продлится до 30 ноября.

«Мы рады видеть, что городские проекты, компании и работодатели уделяют большое внимание трудоустройству молодежи, развитию их карьерного пути. Поэтому мы хотим отметить вклад тех, кто вместе с нами занимается реализацией одного из главных запросов молодых ребят — построением успешной карьеры», — отметила Маргарита Савинкина, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы».

Цель премии — выявить наиболее успешные карьерные практики в сфере трудоустройства молодежи. Это, например, создание и реализация карьерных студенческих проектов и мероприятий, функционирование университетских центров карьеры, стажерские программы. Карьерные практики, заслуживающие внимания, предлагают также работодатели, в том числе государственные структуры.

Принять участие в конкурсе на соискание премии могут государственные структуры, организации высшего образования, московские работодатели, сотрудники университетских центров карьеры и студенты столичных вузов.

Конкурс проводится в номинациях «Лучший студенческий карьерный проект Москвы», «Лучший центр карьеры образовательных организаций Москвы», «Лучший молодежный работодатель Москвы», «Лучшая стажерская программа в коммерческой компании Москвы», «Лучшая стажерская программа в государственных структурах Москвы», «Лучшее карьерное событие для молодежи Москвы». В каждом из этих шести направлений будет выбрано по три победителя.

«Премия будет признанием и поощрением инициативы, предоставляющей возможности для трудоустройства. Она стимулирует развивать все процессы для создания высокого уровня занятости населения», — отметила Маргарита Евсюкова, руководитель проекта «ВРаботе».

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 30 ноября. Каждый участник получит подтверждение того, что заявка принята, а также информацию об организации и проведении мероприятия, сборе необходимых файлов и процедуре оценки конкурсной заявки на каждом этапе.

С 1 по 8 декабря экспертная комиссия рассмотрит заявки. Оценку конкурсантов в каждой номинации проведет независимый экспертный совет. Торжественная церемония награждения победителей премии «ВРаботе» состоится в конце декабря. На нее будут приглашены все участники конкурса.

За время реализации проекта «ВРаботе» количество предложений о трудоустройстве для студентов и выпускников увеличилось в 1,7 раза, на них откликнулись больше 78 тысяч раз. Банк вакансий регулярно пополняется. Любой желающий, чей опыт соответствует тому или иному предложению, может на него откликнуться. Расширяется и партнерская база проекта: сейчас в ней около 300 отечественных работодателей.

Проект «ВРаботе» реализует проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Подробнее о нем можно узнать в телеграм-канале и сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

