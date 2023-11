МКБ перевыпускает кредитные карты VISA и Mastercard на платежную систему «МИР»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) меняет условия перевыпуска карт с установленным лимитом кредитования*.

Теперь при перевыпуске карт международных платежных систем VISA и Mastercard клиентам будут предоставляться карты платежной системы «МИР». Это позволит пользоваться преимуществами Программы лояльности платежной системы «МИР».

Так, при перевыпуске держатели карт VISA и Mastercard категории Classic, Gold и Platinum получат карты «МИР Классическая», «МИР Золотая» и «МИР Премиальная» соответственно. А держатели карт Visa Infinite и World Mastercard Black Edition —карты «МИР Supreme», с которыми станут доступны:

«Консьерж-сервис» – сервис личных помощников, готовых помочь в решении самых разных задач, например, в организации досуга, планировании путешествия или в решения личного вопроса, касающегося семьи или бизнеса. Mir Pass – программа доступа в бизнес-залы аэропортов по всей России и за рубежом, которая обеспечивает бесплатный проход для держателя карты один раз в год.

Перевыпустить кредитную карту банка клиенты могут по истечении срока ее действия или досрочно по желанию.

*Новые правила перевыпуска применяются ко всем картам с установленным лимитом кредитования, за исключением кобрендинговых карт «МКБ-ТРАНСАЭРО», «АСЦ-МКБ» и «Мир привилегий МКБ ВР CLUB».

