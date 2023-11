Лучшие российские горнолыжные курорты и отели определила национальная премия «Горы России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Торжественная церемония вручения второй национальной премии «Горы России» состоялась в четверг, 23 ноября. Участие в ней приняли более 340 представителей горнолыжной индустрии из разных регионов страны. Лауреаты были выбраны народным голосованием в 27 номинациях. В числе победителей – горнолыжные курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры.

«Премия «Горы России» уже стала больше, чем премией, это, действительно, объединение самостоятельной отрасли внутри большой сферы туризма. Сегодня эта отрасль активно растет и развивается: 27 км горнолыжных трасс на крупнейших горнолыжных курортах введено в этом году, еще 50 км горнолыжных трасс введем в следующем. Потенциал роста в этой сфере огромен: как минимум в 4 раза. Туризм – одна из эффективных точек роста, то, за счет чего мы будем в том числе развивать экономику предложения, инвестировать в регионы, обеспечивать рабочие места», – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр вручил награду в спецноминации «Инвестиционный проект года», учрежденной Минэкономразвития. Лучшего в ней определил наблюдательный совет премии. Лауреатом стал спортивно-туристический комплекс «Хехцир» в Хабаровском крае. В рамках первой очереди развития курорта уже введены две горнолыжные трассы протяженностью 3 км, система искусственного оснежения, а также сопутствующая инфраструктура. В планах перспективного развития проекта – создание всесезонного СТК с развитой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом. Планируется создать восемь зон, в том числе рекреационную зону и зону экстремальных видов спорта, а также 11 трасс протяженностью более 10 км.

В других номинациях победители выбраны народным голосованием, которое проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября.

«Горнолыжной индустрии России при таком динамичном развитии, как сегодня, нужна объединяющая премия и именно с народным онлайн-голосованием. Премия получила поддержку федерального уровня, что также подтверждает своевременность и важность проекта. В премию включилась вся наша страна, вся горнолыжная Россия», – отметил основатель премии, генеральный директор АНО Центр по развитию горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов.

В текущем году число проголосовавших увеличилось в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом и достигло 150 тысяч человек. По данным организаторов, если на первой церемонии, в 2022 году, самой популярной стала номинация «Лучший горнолыжный курорт России», то в этом году — «Лучший курорт для семейного отдыха». И сегодня большинство горнолыжных курортов, понимая потребности туристов, создает все условия для отдыха с детьми.

В федеральных номинациях активнее всего голосовали за курорты Северо-Кавказского федерального округа, а за отели голосовали больше всех Центральный и Сибирский федеральные округа.

Лауреатами второй национальной премии «Горы России» в федеральных номинациях стали:

Лучший в России горнолыжный курорт

Курорт «Архыз»

Лучший в России горнолыжный отель

Отель 5*/ Манжерок

Лучший в России отель Ski in/ski out

Новотель Резорт и СПА Красная Поляна

Лучший в России горнолыжный хостел

Хостел «BaikalSki» / Курорт «Гора Соболиная»

Лучший в России spa-отель на горнолыжном курорте

ARKHYZ ROYAL Resort & SPA 5*/ Курорт «Архыз»

Лучший в России SPA/банный комплекс на горнолыжном курорте

Горные бани «4 стихии»/ Курорт Красная Поляна

Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха

Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы»

Самый событийный горнолыжный курорт в России

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш»

Лучший в России горнолыжный курорт в черте города

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

Лучший в России горнолыжный туроператор

Туроператор «Fun&Sun»

Лучший в России глэмпинг в горах

Глэмпинг Эндемик/ «Роза Хутор»

