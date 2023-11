Команда КВН из ГУУ выиграла Кубок ректора УГГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 ноября 2023 года в Екатеринбурге состоялся Открытый фестиваль команд на Кубок ректора Уральского государственного горного университета «Уральские горы юмора», на котором команда из ГУУ «Синглплеер» заняла 1 место!

Фестиваль «Уральские горы юмора» проводится в УГГУ в 18 раз. По большей части он ориентирован на уральские и сибирские команды, но так как имеет статус открытого, то заявиться на него может команда из любого региона России. В этом году в фестивале приняли участие 9 команд КВН.

Рафаэль Зульфугаров, сам себе капитан команды «Синглплеер»: «Меня ещё в прошлом году на этот кубок приглашали, но тогда мы по датам не сошлись. В этом году получилось. И очень даже удачно получилось в итоге».

Выступления команд оценивали автор и актер команды КВН «Свердловск» Антон Соколов, руководитель Свердловской областной юниор-лиги КВН Евгений Собин, автор шоу «Уральские пельмени» Сергей Романенко и редактор Премьер-лиги КВН Владимир Костур.

Итог игры:

1-е место: «Синглплеер» (Москва);

2-е место: «Салют» (Екатеринбург);

3-е место: «Ближе к детям» (Екатеринбург).

Главным призом стал сертификат на сумму в 100 000 рублей. Мы не ошиблись нулями, если что, на фото виден другой сертификат.

Поздравляем Рафаэля и его команду, которая на самом деле есть.

