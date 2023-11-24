Команда КВН из ГУУ выиграла Кубок ректора УГГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
23 ноября 2023 года в Екатеринбурге состоялся Открытый фестиваль команд на Кубок ректора Уральского государственного горного университета «Уральские горы юмора», на котором команда из ГУУ «Синглплеер» заняла 1 место!
Фестиваль «Уральские горы юмора» проводится в УГГУ в 18 раз. По большей части он ориентирован на уральские и сибирские команды, но так как имеет статус открытого, то заявиться на него может команда из любого региона России. В этом году в фестивале приняли участие 9 команд КВН.
Рафаэль Зульфугаров, сам себе капитан команды «Синглплеер»: «Меня ещё в прошлом году на этот кубок приглашали, но тогда мы по датам не сошлись. В этом году получилось. И очень даже удачно получилось в итоге».
Выступления команд оценивали автор и актер команды КВН «Свердловск» Антон Соколов, руководитель Свердловской областной юниор-лиги КВН Евгений Собин, автор шоу «Уральские пельмени» Сергей Романенко и редактор Премьер-лиги КВН Владимир Костур.
Итог игры:
1-е место: «Синглплеер» (Москва);
2-е место: «Салют» (Екатеринбург);
3-е место: «Ближе к детям» (Екатеринбург).
Главным призом стал сертификат на сумму в 100 000 рублей. Мы не ошиблись нулями, если что, на фото виден другой сертификат.
Поздравляем Рафаэля и его команду, которая на самом деле есть.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 24.11.2023
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