Клиенты Банка «РОССИЯ» смогут оплачивать аренду индивидуальных банковских ячеек через СБП Банк «РОССИЯ» расширяет для клиентов возможности безналичной оплаты услуг Банка с использованием новых сервисов: пользователям индивидуальных банковских ячеек теперь доступна оплата аренды сейфов через Систему быстрых платежей (СБП). Оплата услуг через СБП доступна только для клиентов Банка «РОССИЯ», который реализовал такую возможность на базе технологий Национальной системы платежных карт (НСПК). Оформление сейфовой ячейки теперь доступно в режиме «Одного окна» без посещения кассы. Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо в офисе Банка при оформлении договора у операционного работника выбрать безналичный способ оплаты услуги через СБП. После этого клиент получает СМС-сообщение с уникальной ссылкой – необходимо перейти по ней и оплатить аренду ячейки с помощью мобильного приложения любого банка с поддержкой СБП. Оплата происходит в течение одной минуты. В настоящее время услуга доступна для клиентов Банка в г. Санкт-Петербурге, после чего планируется ее распространение на всю филиальную сеть. Оплата ячеек стала очередным шагом на пути развития сервисов Банка, направленных на улучшение клиентского опыта в банковском обслуживании. В ближайшее время планируется расширить спектр услуг с оплатой через СБП. Такая возможность появится при пролонгации договоров на аренду индивидуальных банковских сейфов без необходимости визита клиентов в Банк, при оплате сертификатов электронной подписи для подключения к системам «Клиент-Банк» и справок по банковским счетам. Узнать подробнее о продуктах и услугах Банка можно на сайте www.abr.ru или по телефону: 8 800 100 11 11.

