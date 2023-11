Инструкции, служба поддержки и контакты под рукой: чем еще полезен раздел «Помощь» на портале mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На портале mos.ru растет популярность нового раздела «Помощь». Почти за семь месяцев работы материалами воспользовались уже более 380 тысяч человек.

Благодаря странице «Помощь» можно получить ответ на любой вопрос о столичной медицине, образовании, жилищно-коммунальных услугах, найти контакты городских ведомств и служб, а также изучить подробные рекомендации для решения насущных задач. Новый раздел был создан в мае 2023 года. Каждый месяц его посещают в среднем 65 тысяч пользователей.

Чаще всего жители обращаются к блоку с инструкциями за информацией о том, как действовать в разных жизненных ситуациях, а также пишут в службу поддержки через онлайн-чат или звонят для получения справки по телефону.

«Новый раздел помогает жителям проще и быстрее находить ответы на свои вопросы, телефоны нужных ведомств, а также направлять электронные обращения. Все материалы собраны на одной странице — такой формат предоставления информации все более востребован у горожан. В ближайшее время раздел планируется сделать еще удобнее: на странице упростят дизайн инструкций, а также усовершенствуют навигацию», — рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Раздел «Помощь» расположен в верхней части главной страницы портала mos.ru в перечне меню. В разделе пользователи могут самостоятельно искать ответы на вопросы благодаря поисковой строке. Еще здесь находятся карточки популярных инструкций, которые рассказывают москвичам, как действовать в том или ином случае. Например, с их помощью пользователи могут узнать о том, как оформить карту москвича, общегражданский паспорт и загранпаспорт, водительское удостоверение и полис ОМС или как записаться к врачу. Чтобы ознакомиться с более полным собранием рекомендаций, нужно перейти в базу знаний. Здесь представлено более 430 инструкций, связанных с различными сферами городской жизни. Они постоянно обновляются, поэтому всегда остаются актуальными.

Еще одна полезная рубрика раздела — «Служба поддержки». Там можно выбрать удобный способ связи для решения вопросов, касающихся работы портала mos.ru или получения городских услуг. О возникшей проблеме предлагается сообщить, написав в онлайн-чат или отправив обращение через специальную форму. Кроме того, есть возможность получить помощь, позвонив в единую справочную службу города Москвы или службу технической поддержки портала mos.ru.

Заявки, касающиеся жилищно-коммунального обслуживания, можно оставить на платформе «Электронный дом» или на портале «Наш город». Из раздела «Помощь» пользователь может сразу перейти на нужный ресурс.

На портале «Наш город» решают вопросы по содержанию многоквартирных домов, дворов, а также дорог и парков. Также благодаря порталу москвичи улучшают работу метро, поликлиник, заботятся о чистоте и порядке на стройплощадках и в городском транспорте. А с помощью сервиса «Электронный дом» жители могут решать задачи, которые касаются дома или двора: вызвать мастера, сообщить о перегоревшей лампочке в подъезде или неубранном снеге и многом другом. Здесь же у соседей есть возможность обсудить все актуальные для дома темы: пообщаться в чате, принять участие в опросах.

Помимо этого, в разделе «Помощь» портала mos.ru размещены все официальные каналы для связи с Правительством Москвы. У горожан есть возможность записаться на видеоконсультации или отправить обращение через электронную приемную. Здесь они узнают адреса нужных учреждений и часы личного приема специалистов. Кроме того, контакты столичных ведомств и служб можно найти в телефонном справочнике портала.

Всего на mos.ru насчитывается более 400 электронных услуг и сервисов. Они связаны с управлением домом, заботой о здоровье, образованием, транспортом, социальной поддержкой и другими сферами. Цифровые услуги и сервисы доступны москвичам в любое время.

