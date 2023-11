Занятия по актерскому мастерству и постановки по пьесам классиков: чем удивит фестиваль «Театральный “Москвич”»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Культурном центре ЗИЛ и Фонде Андрея Чеглакова с 25 ноября по 3 декабря пройдет фестиваль «Театральный “Москвич”», который организован культурным центром «Москвич». Он познакомит зрителей с молодыми актерами и режиссерами, а также позволит иначе взглянуть на классические произведения.

Образовательная программа мероприятия рассчитана на горожан старше 16 лет. Так, в первые два дня фестиваля можно посетить занятия по актерскому мастерству, импровизации, сценической речи и работе с телом. Педагогами в этом году станут старший преподаватель кафедры мастерства актера Российского института театрального искусства (ГИТИС) Андрей Оганян, режиссер Анна Политова, преподаватель школы Improv Moscow Станислав Фоменко и педагог Театрального института имени Бориса Щукина Саша Сумм. 25 ноября состоится мастер-класс Анны Политовой по постановке речи «Тебя услышат: как сделать голос гипнотическим», а на следующий день, 26 ноября, секретами успешной импровизации поделится Станислав Фоменко.

С 27 ноября по 3 декабря в Культурном центре ЗИЛ пройдут открытые фестивальные показы. По результатам просмотров жюри определит лауреатов в номинациях «Лучшая театральная постановка», «Лучшая сценография», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана».

Кроме этого, девять участников — финалистов конкурса любительских драматических театров «Традиция» покажут постановки по произведениям классиков русской литературы Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Булгакова, а также современных российских авторов и зарубежных драматургов ХХ века.

Погрузиться в театральную жизнь и лучше ее понять поможет выставка «Магия театра», созданная совместно с художественным объединением «Арт-волна», которая расположится в торговом центре «Мост». Художники в своих работах постарались показать специфику театрального искусства, его безграничность — оно проявляется почти во всех сферах нашей жизни. Сюжетами выступили собирательные образы театров, которые в разное время посещали авторы картин. Выставка будет открыта до 3 декабря.

Вход на мероприятия свободный. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Театральный “Москвич”» — это большая практическая площадка с широкими возможностями для развития актерских навыков, обмена опытом, общения с профессиональным сообществом и премьер на театральной сцене столицы. Проект был создан на базе конкурса «Традиция», который прошел в 2017 году, а через два года стал полноценным фестивалем. За шесть лет в нем приняли участие 64 коллектива, было подано более 300 заявок со всей России и из-за рубежа.

Кроме того, для зрителей будет организована прямая трансляция спектаклей, которые можно посмотреть в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Подробная информация о проекте — на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI