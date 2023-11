Дом с подземной парковкой введут в эксплуатацию в 2024 году на улице Кедрова по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Академическом районе в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения участников программы реновации. Его строят по адресу: улица Кедрова, владение 16. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведется монтаж фасадов и работы по черновой отделке квартир», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из 12 секций разной этажности, а под территорией двора расположится подземная парковка. Автовладельцы смогут спускаться туда прямо из дома, на лифте. Фасады облицуют фиброцементными панелями цветов природной гаммы — от светло-бежевых до терракотово-коричневых. Разноэтажные секции объединит темно-серый оттенок первых этажей, а также панорамное остекление лоджий в каждой квартире. На фасадах установят металлические корзины под кондиционеры, а входные группы оформят витражным остеклением.

В доме будет 581 квартира: 169 однокомнатных, 306 двухкомнатных, 106 трехкомнатных. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов — в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка будет полностью соответствовать утвержденным стандартам программы реновации.

В вестибюле жилой части каждой секции разместят колясочную, кладовую для уборочного инвентаря, а также почтовые ящики. Грузопассажирские лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах расположат на уровне земли, чтобы родители с колясками и маломобильные люди могли попасть в подъезд без посторонней помощи. Шероховатая плитка у входа не даст поскользнуться в любое время года.

Новостройка расположится буквой П, внутри создадут закрытый и уютный двор. По проекту там обустроят четыре детские площадки, две спортивные зоны и места отдыха, где высадят декоративные кустарники, цветы и крупномерные деревья.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир, в которых проживает почти миллион москвичей.

