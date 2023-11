Дайджест #ГУУговорит с нулевым уровнем эйджизма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Установившийся на этой неделе холод не мешает экспертам Государственного университета управления давать комментарии СМИ на самые разные темы. На этот раз среди них кредиты в юанях, прогноз курса валют, объёмы продаж СПГ, а также особый путь Ирана, возобновление дела ЮКОСа и особенности рынка крипты. Читаем наш еженедельный дайджест #ГУУговорит.

— Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал о нововведениях в системе высшего образования. «Ускорение обучения происходит за счет перезачета дисциплин, изученных в колледже. Так, в ГУУ у таких студентов очной формы обучения были сокращены сроки на 1 год, а по заочной форме обучения — на 1,5 года».

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова рассказала о снижении уровня эйджизма на рынке труда. «За последние годы ситуация с возрастными сотрудниками начала меняться: эйджизм все еще распространен, но дефицит работников с достаточным опытом на рынке труда нередко приводит к тому, что у работодателей не остается выбора, и они присматриваются к более возрастным кандидатам», – замечает эксперт.

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох прокомментировал ввод запретов на работу мигрантов в некоторых регионах РФ с 2024 года. Профессор считает, что в целом ограничения способны позитивно влиять на экономику регионов, которые их вводят. Но только при точном расчете потребности в мигрантах.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов в развёрнутом интервью «Аргументам и фактам» подробно рассматривает влияние возможной эскалации ближневосточного конфликта на мировую экономику. «Самым заметным следствием будет резкий рост цен на нефть. Даже без учета событий на Ближнем Востоке стоимость барреля в следующем году с высокой долей вероятности перешагнет отметку в 100 долл., при обострении конфликта цены вырастут еще больше». Эксперт утверждает, что особенно негативно это скажется на европейской экономике.

— Также Константин Андрианов прогнозирует курс валют на 2024 год. «В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы, поэтому уже с февраля можно ожидать активизации усилий российских властей по стабилизации курса рубля. Поэтому возможно укрепление нацвалюты, которое, скорее всего, не будет весьма масштабным. Рубль не укрепится больше, чем до 80 рублей за доллар, 90 – за евро и 11 – за юань», – прогнозирует эксперт.

— Кроме того, Константин Андрианов рассказал о препятствиях на пути укрепления рубля. Главными из них являются усилившаяся инфляция и вновь разогнавшийся отток капитала.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов рассказал почему в Россию возвращаются валютные кредиты. «Сегодня на фоне резкого повышения ключевой ставки рублевые кредиты тоже стали дороже. Для многих компаний они уже перестают быть комфортными. Если Банк России в этом году еще раз повысит ставку, кредитование в рублях станет нерентабельным. Это толкает бизнес к валютным — а именно, юаневым кредитам», – пояснил экономист.

— Также Николай Кузнецов заявил, что в последнее время налоговая служба используется как инструмент в нечистоплотной конкурентной и политической борьбе.

— Помимо этого Николай Кузнецов рассказал, в каких ситуациях банк в праве не возвращать вкладчикам деньги. Это произойдёт, если на счета клиента наложен арест, если он не может подтвердить свою личность и дееспособность или если сам банк лишён законом права на финансовые операции. О том же эксперт рассказывает в канале ГУУ на «Дзен».

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов оценил возможности США уничтожить российский проект «Арктик СПГ». «Заявленная США цель – уничтожить данный проект – вряд ли будет реализована, поскольку он в большей части контролируется нашей страной (60% в нем принадлежит компании «Новатэк»), а не иностранными партнерами», – подчеркивает эксперт.

— Кроме того, Евгений Смирнов заявил, что дружественные страны пока не могут поглотить весь объём экспорта из РФ. В то же время экономист отмечает, что организация экспорта – достаточно сложный и длительный процесс, поэтому лишь по прошествии нескольких лет можно будет говорить о том, что российский экспорт эффективно переориентировался в альтернативные страны.

— Также Евгений Смирнов заявил о формировании зависимости Европы от российского СПГ. Больше половины своего импорта СПГ Европа сейчас удовлетворяет за счёт России (для сравнения: в 2021 году – 39 %). «Примечательно, что рост импорта СПГ наблюдается в условиях, когда ситуация на газовом рынке ЕС не такая сложная, как в прошлом году, газохранилища заполнены, и регион в целом более чем готов к зимнему сезону», – отмечает Евгений Смирнов.

— Помимо этого Евгений Смирнов отреагировал на угрозу стран Запада закрыть для России Балтийское море. «В основном экспорт нефти выше цены потолка идет через тихоокеанский порт Козьмино, тогда как через порты Балтийского и Черного морей идут намного меньшие объемы поставок. Поэтому инициативы, подобные предложению некоторых европейских стран «закрыть» для России Балтийское море, не возымеют должного эффекта», — указал экономист.

— Также Евгений Смирнов рассуждает о потолке цен на нефть. «Организуются и такие схемы, которые находятся вне сферы действия политики потолка цен, когда, например, трейдер из Китая покупает российскую нефть за российские рубли через китайский банк, и эта нефть доставляется на китайском судне в Китай», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал о преимуществах кредитов в юанях. Кредиты в юанях выдаются по более низким процентным ставкам, они защищены от санкций западных стран и расчёты в китайской валюте глобальным Западом не контролируются.

— Также Максим Чирков комментирует заявление новых властей Аргентины о нежелании вступать в БРИКС. «Понятно, что с приходом новых властей в Аргентине усиливается влияние Соединенных Штатов. А у США сейчас задача номер один — не допустить расширения БРИКС. Но, как мне кажется, в действительности, это показывает значимость объединения. Американцы прекрасно понимают, что БРИКС является серьезной альтернативой экономикам западных стран, причем альтернативой более мощной», – заявил экономист.

— Ещё Максим Чирков оценил опасность 12-ого пакета санкций: «Санкции на нашу атомную отрасль не затронут взаимодействия с третьими странами, где мы строим атомные электростанции, к примеру, крупный проект в Турции АЭС „Аккую“».

— Кроме того, Максим Чирков комментирует новый виток дела ЮКОСа. «Суд, безусловно, будет принимать решения, которые направлены против России. Впрочем, американцы не понимают главного, что, инициируя подобные суды, Россия, вне сомнения, это решение не признает. Никто платить по решениям американских судов по подобным искам не будет», – уверен эксперт.

— Вдобавок Максим Чирков не советует хранить доллары и евро: «Доллар и евро имеет смысл покупать, если они необходимы для поездок. Можно диверсифицировать в свой валютный портфель, но держать их на счетах невыгодно и рискованно, учитывая санкции», — заявил специалист.

— Также Максим Чирков поведал, чем чревато для Молдавии вступление в ЕС. «Там придется переделывать под европейские нормы очень многие сферы экономической и любой другой жизни. Это огромная инфраструктурная инвестиция, на которую опять же ни европейская экономика на сегодняшний день не способна, ни молдавская экономика, безусловно», — указал экономист.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики Института экономики и финансов ГУУ Светлана Сазанова рассказала о способах повышения качества импортозамещения. «Производство высокотехнологичной продукции, программного обеспечения, фармацевтической продукции – все это требует модернизации российского образования, реформирования политики доходов на государственном уровне и на уровне компаний», – утверждает эксперт.

— Также Светлана Сазанова объяснила, почему банки стали выдавать меньше кредитных карт. По данным Банка России, выросло число россиян, имеющих два или три кредита – 11, 2 млн. человек, кроме этого, 61% от выданных кредитов – необеспеченные. «С учётом опыта 2022 года вполне вероятно, что после снижения инфляции до 4%, произойдёт смягчение монетарной политики Банком России и снижение ключевой ставки, что приведёт к улучшению условий выдачи кредитных карт», – предполагает экономист.

— Помимо этого Светлана Сазанова объяснила, почему размеры пенсии отличаются в разных регионах России. «Сопоставление размеров теневой экономики, размеров средних заработных плат и средних пенсий в регионах России показывает, что заработные платы и пенсии ниже в южных аграрных регионах с высокой долей теневой экономики», – рассказывает Светлана Сазанова.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала, как использовать подручные средства для домашних тренировок. В дело может пойти всё, от стула и стены до пластиковых тарелок и скалки.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина сообщила о причинах роста цен на куриное мясо и яйца. «Производители, вполне логично последовав за выросшим спросом и открывшимися возможностями на азиатском рынке, с учётом падения стоимости национальной валюты увеличили объёмы отгрузки мяса за рубеж, снизив объёмы поставок внутрь страны, и тем самым создав искусственный дефицит», – говорит экономист. Больше подробностей в университетском канале в «Дзен».

— Также Галина Сорокина рассказала о причинах повышенного спроса на российскую пшеницу твёрдых сортов. «С учётом того, что из-за погодных условий в мире пострадал урожай именно пшеницы твёрдых сортов, который оказался самым низким за последние 20 лет, то российская пшеница твёрдых сортов пользуется повышенным спросом», – объясняет эксперт.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой рассказал о собственном пути развития Ирана. «У иранцев есть мощнейшая скрепа, которая помогает им преодолеть трудности и невзгоды, — это вера. Она уравнивает людей и сплачивает их перед общей опасностью. Именно благодаря вере Иран выстоял», – говорит эксперт.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский рассказал про особенности рынка криптовалют: «Криптовалютный рынок очень волатильный, что означает наличие резких изменений как в ценах на криптовалюты, так и на финансовый интерес со стороны потенциальных покупателей и пользователей».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений государственного университета управления Наталья Казанцева дала прогноз, стоит ли бояться дефицита жилья в 2024 году. «Если и будет дефицит недвижимости на первичном рынке, то только для объектов с высокой степенью готовности к вводу в эксплуатацию и то только в крупных городах, где высок спрос на объекты определённого качества и удобно расположенные в плане района и инфраструктурной обеспеченности», – сообщила Наталья Казанцева. О том же эксперт рассказывает в университетском канале на «Дзен».

Кстати, в «Дзен» есть и эксклюзивы. Доцент кафедры финансов и кредита Николай Кузнецов подробно рассказал о платёжной системе «Мир».

На этом наш дайджест заканчивается и начинаются выходные. Всем приятных прогулок по мягкому снежку.

