ГУУ стал центром московских студенческих книжных клубов

23 ноября 2023 года в Научной библиотеке Государственного университета управления прошёл Ежегодный межвузовский фестиваль книжных клубов «Живая шляпа».

На торжественном открытии Фестиваля присутствовали официальные лица: ректор ГУУ Владимир Строев, советник при ректорате Сергей Чуев, заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Лидия Федякина, декан сценарно-киноведческого факультета ВГИК, член Союза кинематографистов РФ Вячеслав Марусенков, директор Научной библиотеки ГУУ Ольга Харламова, руководитель отдела продвижения продукции издательства «КНОРУС» Светлана Дёмина.

Владимир Строев раскрыл «секрет» названия фестиваля «Живая шляпа». Автор одноимённого рассказа, детский писатель Николай Носов родился именно 23 ноября. Как отец троих детей, ректор отметил, что сегодня, к сожалению, не хватает современных произведений детской литературы. Рассказы Носова чудесны, но они являются продуктом былой эпохи. Рассказы Сергея Чуева о Димке Бобрикове тоже хороши и нравятся детям, но и их приходится объяснять, комментировать, так как они описывают прошлое. Необходимы механизмы поддержки современных авторов, которые понятным языком и в современном контексте пишут о правильных, формирующих базовые ценности вещах. Кроме того, ректор отметил возрастающий интерес к чтению у молодёжи. Он рассказал, что по просьбам студентов часы работы Библиотеки ГУУ были увеличены. Она становится не только местом получения необходимых знаний, но и популярным культурно-образовательным пространством для общения. Одним из вариантов такого общения и стал фестиваль «Живая шляпа», который, выразил надежду Владимир Строев, пройдёт интересно и полезно.

Лидия Федякина призналась, что она впервые в ГУУ и ей очень понравилась местная библиотека. Она согласилась с ректором в ключевых тезисах о том, что современной детской литературы не хватает, а интерес к чтению растёт. Признавая необходимость реформирования и развития системы библиотек, она в то же время отметила важность показательного примера со стороны взрослых: если они будут читать, то и дети этим заинтересуются.

Вячеслав Марусенков поприветствовал собравшиеся книжные клубы и напомнил про особую творческую атмосферу библиотек, а также невероятном чувстве, когда берёшь в руки старую книгу и осознаёшь связь поколений, которые читали её, может быть, сотню лет. Декан ВГИК отметил исключительную важность читательских объединений в деле популяризации литературы.

Организатор фестиваля Ольга Харламова сообщила, что для реализации этой идеи было приложено немало усилий, а Библиотека ГУУ полна энергии, направленной на её дальнейшее развитие. Ольга Анатольевна обратила внимание на уникальность фестиваля. Это первое подобное мероприятие, которое объединяет студенческие книжные клубы, профессиональных литераторов и представителей книжной индустрии. Она ещё раз напомнила, что фестиваль посвящён 115-летию со дня рождения Николая Носова и рассказала, почему фестивалю дали название именно этого рассказа писателя: «Живая шляпа скрывала под собой неизведанное, новые миры. Так же и каждая книга заключает в себе свой мир, который щедро открывается читателю».

Писатель и советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев на примере истории из собственной жизни показал значение книжных клубов. Во время учёбы Сергей Владимирович тоже состоял в литературном клубе, у которого из ресурсов был только ключ от актового зала, который они каждый раз выпрашивали с обещаниями ничего не ломать. На заседаниях собиралось до 100 человек, многие из которых позже заняли высокие должности, в том числе кресла депутатов на региональном и федеральном уровне. Советник отметил, что фестиваль проводится впервые, однако у него в названии уже есть обозначение «ежегодный», а значит его по определению ждёт успех.

После торжественного открытия состоялись презентации собравшихся на фестиваль литературных клубов. На правах хозяев эту часть программы открыли Литературно-театральный клуб «ГУУМАНИСТ» и Книжный клуб ГУУ «Обсудим?». Кроме них о себе рассказали объединения из МИФИ, РАНХиГС, МИРЭА, МФТИ, Литературного института им. Горького и других московских вузов. Более того, фестиваль вызвал такой интерес, что из РосНОУ, например, на него приехали без презентации, просто наладить связи и поучаствовать в мероприятиях.

Кстати, о них. После кофе-брейка на дискуссионной площадке «Человек читающий» участники фестиваля пообщались с членом Союза писателей Сергеем Чуевым, автором исторических книг Еленой Майоровой и детским писателем Мариной Почуфаровой. Позже состоялся мастер-класс «Сценарий и книга: а в чём отличия» от члена Союза кинематографистов Вячеслава Марусенкова. Ближе к вечеру прошли литературные викторины и чаепитие под гитару.

Так как фестиваль уже считается ежегодным, нам остаётся только поблагодарить всех гостей за участие и ждать следующего ноября.

