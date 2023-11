ГУУ вошел в первый рейтинг российских вузов по подготовке ИИ-специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

«Альянс в сфере искусственного интеллекта» представил рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, который разработан по поручению Президента РФ при поддержке Правительства РФ и Минобрнауки России.

В него вошли 180 университетов из 64 регионов страны с программами подготовки бакалавров. В 2023 году на обучение по этому профилю зачислено более 5 тыс. студентов.

Высшие учебные заведения были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие).

Государственный университет управления получил оценку D+.

«Построение технологического суверенитета возможно только с помощью большого количества высококвалифицированных кадров, поэтому одна из задач Рейтинга — привлечь внимание молодежи к образованию в сфере искусственного интеллекта, показать престиж и пользу этих профессий для экономики страны, а также востребованность ИИ-специалистов на рынке труда», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

В основе вычисления рейтинга — математическая модель, построенная на фактических данных о качестве образования — как открытых, так и специально собранных. Для объективной оценки эксперты отобрали 13 критериев, в числе которых: уровень зарплат выпускников, их востребованность у работодателей, статистика трудоустройства в компании Альянса, наличие публикаций на конференциях и в научных журналах, количество призеров студенческих олимпиад и средний балл ЕГЭ, наличие программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию Альянса.

Полную версию рейтинга доступна на сайте.

