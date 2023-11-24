Город выставил на торги помещение на Волоколамском шоссе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Инвесторов приглашают к участию в открытом аукционе по продаже коммерческого помещения площадью 139 квадратных метров в многоэтажном жилом доме в районе Сокол. Объект имеет свободное назначение, что дает широкие возможности по его использованию. Торги пройдут онлайн 18 декабря, участвовать в них могут все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

Здание находится по адресу: Волоколамское шоссе, дом 1, корпус Б. Рядом есть остановки общественного транспорта, в 10–15 минутах ходьбы — станция «Сокол» Замоскворецкой линии метро.

Лот включает в себя основное помещение площадью 104 квадратных метра с залом, а также антресоль площадью 35 квадратных метров. С учетом расположения и планировки объект больше всего подходит для ведения бизнеса в сфере услуг.

Стоимость помещения определится в ходе торгов. Заявку на участие в них можно подать до 7 декабря. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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