В центрах госуслуг можно отправить почтовую открытку с поздравлением маме

В офисах «Мои документы» пройдет акция «Поздравь маму». С 24 по 26 ноября все желающие могут отправить оттуда праздничную почтовую открытку.

«День матери — очень важный и трепетный праздник. В этом году совместно с “Почтой России” мы решили провести акцию “Поздравь маму”. Каждый посетитель любого столичного центра госуслуг может в течение трех дней написать поздравление своей маме на открытке, и она будет отправлена по указанному адресу. Наша коллаборация дает возможность передать маме поздравление в любую точку страны», — рассказала Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы».

Кроме того, в центрах госуслуг приготовили праздничную программу. Для гостей установили фотозоны, организовали мастер-классы по рукоделию, рисованию и изготовлению косметики. Для участия в мероприятиях нужна регистрация.

Центры «Мои документы» предоставляют целый комплекс услуг для матерей и их семей. Здесь можно получить свидетельство о рождении ребенка еще до выписки из роддома, оформить полный комплект документов для новорожденного одним пакетом. Кроме свидетельства о рождении, туда входят СНИЛС, регистрация ребенка по месту жительства, справка о рождении (формы № 1, 2), заграничный паспорт с пятилетним сроком действия, а также ИНН. При необходимости выдадут свидетельство об установлении отцовства, а также можно подать документы на сертификат на материнский (семейный) капитал.

Для тех, кто приходит в центры госуслуг с детьми, стараются создать комфортные условия. В детских уголках можно почитать книжки, раскрасить картинки, посмотреть мультфильмы. В комнатах матери и ребенка установлены пеленальные столики.

«Мои документы» предоставляют более 280 государственных услуг. 99 процентов из них доступны в любом удобном офисе, независимо от места регистрации посетителя. Районные центры госуслуг открыты с 08:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00.

Подробнее ознакомиться с программой Дня матери в Москве можно на портале «Добрая Москва» на тематической афише, посвященной празднику.

