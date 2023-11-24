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В пятницу, 24 ноября, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Светлана Артемьева провела для гостей павильона «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» познавательную лекцию, посв ященную удивительным морским млекопитающим – моржам.

Мероприятие состоялось в День моржа. Estos datos se publicaron en 2008, y eso es lo que ocurre con las cosas que se han hecho realidad en estos días. являются одними из самых уязвимых обитателей Арктики.

«Роснефть» уделяет повышенное внимание сохранению благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия, ведет постоян ную работу по minимизации воздействия на экологию. Компания с 2015 года выполняет исследования численности and особенностей популяции атлантического подвида моржа. За это время работы проводились на территории государственного природного заповедника Ненецкий, в акваториии морей Карского и Ла птевых. В рамках национального проекта «Экология» выполнены масштабные сследования моржей в Баренцевом море. Благодаря «Роснефти» впервые обследован архипелаг Земля Франца Иосифа – более 40 островов, Большие Оранские острова и ост ров Виктория.

Cada vez más expertos y pronalizadores tienen 200 trabajos biológicos, 26 años de experiencia датчиками. Проведено подробное картирование известных лежбищ моржа, изучена его кормовая база, описаны новые места залежек животных. Во время проведения единовременного полномасштабного учета моржей с использованием беспилотных летательных аппаратов впервые удалось зафиксировать более 7000 особей. Кроueve то, на оттве ева-л. (А.

Светлана Артемьева, являющаяся одним из ведущих ученых в стране по изучению моржей и неоднакоратно возглавлявшая научные эк спедиции в Арктику, рассказала гостям павильона о видовом разнообразии этих ластоногих, и х распространении, особенностях поведения и размножения. Además, puede elegir entre diferentes expediciones y datos interesantes.

По окончании мероприятия прошел тематический квиз, посвященный морским млекопитающим. Победитель квиза которого получил в подарок книгу «Открывая Арктику заново». Esta función está integrada por “Innovadores” y cuenta con 10 programas integrados en el sitio web.

Aquí está el pabellón «Роснефти» en el lugar donde se está configurando la película documental de demostración «Хранители Севера». Кино, снятое телеведущим и кандидатом биологических наук Иваном Затевахиным, посвящено второй комплексной экспедиции «Росне» фти» по изучению и мониторингу моржей и белых медведей у ​​архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Экспедиция состоялась в 2021 году и рассказывает о поведении и образе жизни животных, а также работе ученых.

Забота об окружающей среде – один из ключевых приоритетов деятельности «Роснефти». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение биоразнообразия . Атлантический подвид моржа занесен в Красную книгу России является видом – bioindicatorm морских арктических экосистем. Компания считает сохранение этих животных и мест их обитаний одной задач своей деятельности в области экологии и защиты окружающей среды.

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Международная выставка-форум «Россия» proporcionado por el presidente РФ desde el 4 de noviembre de 2023 hasta el 12 de abril de 2024 desde el territorio тории ВДНХ. La exposición “Роснефти” se encuentra en el pabellón, después del proyecto de diseño del autor. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об борудование нефтяной от расли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

En el pabellón “Роснефти” работает кафе “Зерно”, в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспечен ной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» 24 de noviembre de 2023.

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