В Москве открылся центр помощи бизнесу и гражданам по земельно-имущественным вопросам

В информационно-консультационном центре (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости «ГИНэтика порядка» предприниматели и собственники объектов недвижимости могут в очной форме получить помощь по вопросам использования земельных участков и городского нежилого фонда. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости начал работу в 2019 году в дистанционном формате. За это время специалисты провели более 400 мероприятий и почти 82 тысячи индивидуальных консультаций по земельно-имущественным вопросам.

«Центр стал востребованной площадкой для диалога с бизнесом и гражданами. Мы видим, что деятельность Госинспекции по недвижимости в этом направлении уже принесла результат: благодаря активной разъяснительной работе количество нарушений системно снижается, с 2021 года их стало меньше на 27 процентов. В новом офисе центра предприниматели и собственники недвижимости смогут получить консультации в очном формате. Открытие площадки позволит увеличить число консультаций в 1,5 раза — в 2024 году их проведут не менее 50 тысяч. Также в офисе будут проводить на 50 процентов больше мероприятий для бизнеса и участников земельно-имущественных отношений — в следующем году планируем организовать около 130 встреч», — рассказал Владимир Ефимов.

В центре будут регулярно проходить индивидуальные консультации, круглые столы, диалоги с экспертами и конференции. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, специалисты готовы оказать всестороннюю информационную поддержку и содействие в решении земельно-имущественных вопросов.

«Например, посетители смогут получить разъяснения по таким темам, как оформление и использование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, признаки и последствия самовольного строительства, порядок размещения летних кафе, а также рекомендации по устранению нарушений», — рассказал Иван Бобров.

В офисе «ГИНэтика порядка» есть ресепшен, зона ожидания с интерактивной игрой «Найди самострой», аудитория для проведения переговоров, а также встреч в очном и видеоформате. Кроме того, центр оснащен демонстрационными экранами для презентаций.

Представители бизнеса и частные лица могут обратиться за консультацией в информационно-консультационный центр по адресу: Мясницкий проезд, дом 2/1 или направить обращение на электронную почту: ikc_gin@mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

