Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

24 ноября исполнилось 97 лет военному образованию в Политехе . Это событие в Военном учебном центра СПбПУ (ВУЦ) отметили открытием постоянно действующей выставки вооружения. Первым экспонатом на ней стала снятая с боевого дежурства пусковая установка ЗРК С-300.

Образец военной техники сошёл с конвейера в 1991 году. После проведения контрольных пусков на полигоне Капустин Яр он поступил в составе зенитно-ракетной системы С-300 на вооружение в зенитно-ракетную бригаду в Саблино. С 1991 по 2017 год с зенитно-ракетной установки было произведено семь боевых пусков. В 2017 году в связи с перевооружением на С-400 она была снята с боевого дежурства и летом 2023 года передана в Военный учебный центр Политеха.

В церемонии открытия «памятника» пусковой установке как элементу зенитно-ракетной системы С-300 принял участие ректор СПбПУ Андрей Рудской. Он поздравил студентов и преподавателей ВУЦ с очередной годовщиной начала подготовки офицеров в Политехническом университете.

«Мы всегда гордились своими пращурами-воинами, — сказал он. — Свыше 20 тысяч офицеров подготовили на военной кафедре Политеха. Многие из них осталась служить в Вооружённых Силах. Я тоже окончил военную кафедру с удостоверением лейтенанта войск противовоздушной обороны. Я знаю, что и сейчас сюда высокий конкурс, берут самых сильных, здоровых и умных. Спасибо вам за учёбу, а всем офицерам-преподавателям — низкий поклон за то, что готовите воинов, обладающих глубокими знаниями высокотехнологичного оружия».

Ректор Политеха отметил, что пусковая установка ЗРК С-300, размещённая во дворе Военного учебного центра, за годы службы стала хорошо известна во всём мире. За это время никакие нарушители не смели подлетать к нашей границе, зная, как чётко и технически грамотно работает эта система. Последующие модели похожи на неё, хотя требования растут, враг не дремлет, мы обязаны разрабатывать всё новые и новые поколения , — подчеркнул Андрей Рудской.

Начальник Военного учебного центра СПбПУ полковник Виктор Озарчук добавил, что вторым образцом военной техники в экспозиции станет командно-штабная машина. Если в установке, которую мы открываем сегодня, поражает мощь зенитно-ракетного оружия, то следующий экспонат будет представлять связь и управление , — рассказал он.

Церемония завершилась перерезанием зелёной ленточки, символизирующим открытие экспозиции, и общим фото преподавателей и студентов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI