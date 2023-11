Выпускники Политеха стали послами российского образования и науки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Министерстве науки и высшего образования России состоялась первая церемония присвоения звания «Посол российского образования и науки». Высокое звание получили 11 человек, в том числе два политехника.

Для реализации программы «Послы российского образования и науки» был создан Консорциум российских вузов. Помимо Санкт-Петербургского университета Петра Великого, в структуру вошли МГИМО, МГУ, РУДН, СПбГУ, ТГУ, НИЦ «Курчатовский институт». Программа направлена на организацию и координацию деятельности послов по продвижению в мире российского образования и науки.

Торжественную церемонию присвоения почётного звания провёл заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Послами стали государственные и общественные деятели, выпускники российских и советских вузов, которые добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности. Они будут продвигать российское образование и науку на ведущих международных площадках.

Звание «Посол российского образования и науки» получил генеральный почётный консул России в городе Агадир Абдельлатиф Абид, выпускник Ленинградского политехнического института 1983 года. Он развивает двухсторонние отношения между Россией и Марокко, является почётным президентом Ассоциации выпускников СПбПУ в Марокко, способствует популяризации и продвижению российского образования, русской культуры и языка среди марроканцев.

Также послом российского образования и науки стал директор Российско-Арабского Центра культурного и делового сотрудничества Ваддах Ал-Джунди, выпускник Ленинградского политехнического института 1988 года. Он — сопредседатель Российско-сирийского общества, более 20 лет развивает взаимодействие между Россией и Сирией в общественно-политической и гуманитарной сферах, в науке и образовании, участвовал в организации международных делегаций и встреч, презентациях российских вузов в Сирии, спортивных и культурных студенческих мероприятий. Был одним из организаторов передвижной выставки работ политехников « Пальмира Севера ».

Поздравляем господина Абдельлатифа Абида и господина Ваддаха Ал-Джунди с присвоением звания послов российского образования и науки.

